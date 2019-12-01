"У Гітлера попросіть!" Зеленського відкрито застерегли від "газової голки" Путіна

Президент Росії Володимир Путін використовує газ як зброю у війні з Україною, тому Києву потрібно відмовитися від газових переговорів з Москвою.
З таким закликом виступив в ефірі ObozTV ветеран війни на Донбасі, офіцер резерву Мирослав Гай. "Навіщо нам взагалі російський газ? Нам зараз намагаються довести, що це дешевше... Знаєте, безкоштовний сир тільки в мишоловці", – заявив він і додав, що домовлятися про поставки з Путіним – все одно, що просити газ у Гітлера.
На думку Гая, в цьому питанні Україні не можна виходити на переговори з РФ з точки зору загальноприйнятих торгових відносин.
"Для них газ – це зброя.... Розмовляти про торгівлю потрібно з тими, хто готовий мирно торгувати, жити і працювати. Вони ж використовують газ як засіб для війни. І зараз нас намагаються повернути на цю голку", – попередив він.
Ветеран АТО висловив упевненість, що в Москві "вже схиляють" президента України Володимира Зеленського до газової "співпраці".
"Росія взагалі готова нам давати газ дуже дешево. Але за це вони хочуть взяти наш суверенітет. Ось у чому питання. Якщо ви готові свого сина чи дочку поміняти на газ... або продати за 100-200 доларів – то чи можете ви взагалі називатися людиною?" – обурився Гай.
Він закликав Зеленського зробити свій вибір.
"От нехай Зеленський вирішить. Зараз він моїх дітей, мене, мою країну, збирається продати за дешевий газ. І хоче розповісти, що мені від цього буде краще. Та ні, навпаки. Я більше би пишався країною, коли б нарешті запрацював реверс. Ми маємо бути максимально, наскільки можемо, самостійними", – наголосив офіцер.
При цьому він уточнив, що Україна має бути незалежною не тільки від Росії, але і в цілому – треба користуватися різними варіантами отримання газу.
"А ось так кидатися в обійми Путіну – просто низько. І це зрада національних інтересів України під час війни. Ідіть у Гітлера попросіть", – різко закінчив Гай.
Ветеран АТО закликав Зеленського не продавати Україну за дешевий газ
ria.ru
Як писав OBOZREVATEL:
1 січня 2020 року закінчується термін договору про транзит російського газу через Україну. Володимир Путін уже пригрозив Києву припиненням поставок. Зі свого боку, Україна заявила про готовність до зупинки транзиту.
26 листопада Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови обговорив з Путіним підписання нового газового контракту.
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук також підтвердив, що уряд робить все можливе для укладення вигідного контракту на транзит газу з Росії.
28 листопада стало відомо, що у Відні (Австрія) пройшли перші з 2014 року переговори щодо "співпраці в газовій сфері" між РФ і Україною.
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