"У Гітлера попросіть!" Зеленського відкрито застерегли від "газової голки" Путіна

Президент Росії Володимир Путін використовує газ як зброю у війні з Україною, тому Києву потрібно відмовитися від газових переговорів з Москвою.

З таким закликом виступив в ефірі ObozTV ветеран війни на Донбасі, офіцер резерву Мирослав Гай. "Навіщо нам взагалі російський газ? Нам зараз намагаються довести, що це дешевше... Знаєте, безкоштовний сир тільки в мишоловці", – заявив він і додав, що домовлятися про поставки з Путіним – все одно, що просити газ у Гітлера.

На думку Гая, в цьому питанні Україні не можна виходити на переговори з РФ з точки зору загальноприйнятих торгових відносин.

"Для них газ – це зброя.... Розмовляти про торгівлю потрібно з тими, хто готовий мирно торгувати, жити і працювати. Вони ж використовують газ як засіб для війни. І зараз нас намагаються повернути на цю голку", – попередив він.

Ветеран АТО висловив упевненість, що в Москві "вже схиляють" президента України Володимира Зеленського до газової "співпраці".

"Росія взагалі готова нам давати газ дуже дешево. Але за це вони хочуть взяти наш суверенітет. Ось у чому питання. Якщо ви готові свого сина чи дочку поміняти на газ... або продати за 100-200 доларів – то чи можете ви взагалі називатися людиною?" – обурився Гай.

Він закликав Зеленського зробити свій вибір.

"От нехай Зеленський вирішить. Зараз він моїх дітей, мене, мою країну, збирається продати за дешевий газ. І хоче розповісти, що мені від цього буде краще. Та ні, навпаки. Я більше би пишався країною, коли б нарешті запрацював реверс. Ми маємо бути максимально, наскільки можемо, самостійними", – наголосив офіцер.

При цьому він уточнив, що Україна має бути незалежною не тільки від Росії, але і в цілому – треба користуватися різними варіантами отримання газу.

"А ось так кидатися в обійми Путіну – просто низько. І це зрада національних інтересів України під час війни. Ідіть у Гітлера попросіть", – різко закінчив Гай.

Ветеран АТО закликав Зеленського не продавати Україну за дешевий газ ria.ru

Як писав OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!