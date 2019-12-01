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1 грудня • оновлено в 22:08
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"У Гітлера попросіть!" Зеленського відкрито застерегли від "газової голки" Путіна

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Президент Росії Володимир Путін використовує газ як зброю у війні з Україною, тому Києву потрібно відмовитися від газових переговорів з Москвою.

З таким закликом виступив в ефірі ObozTV ветеран війни на Донбасі, офіцер резерву Мирослав Гай. "Навіщо нам взагалі російський газ? Нам зараз намагаються довести, що це дешевше... Знаєте, безкоштовний сир тільки в мишоловці", – заявив він і додав, що домовлятися про поставки з Путіним – все одно, що просити газ у Гітлера.

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На думку Гая, в цьому питанні Україні не можна виходити на переговори з РФ з точки зору загальноприйнятих торгових відносин.

"Для них газ – це зброя.... Розмовляти про торгівлю потрібно з тими, хто готовий мирно торгувати, жити і працювати. Вони ж використовують газ як засіб для війни. І зараз нас намагаються повернути на цю голку", – попередив він.

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Ветеран АТО висловив упевненість, що в Москві "вже схиляють" президента України Володимира Зеленського до газової "співпраці".

"Росія взагалі готова нам давати газ дуже дешево. Але за це вони хочуть взяти наш суверенітет. Ось у чому питання. Якщо ви готові свого сина чи дочку поміняти на газ... або продати за 100-200 доларів – то чи можете ви взагалі називатися людиною?" – обурився Гай.

Він закликав Зеленського зробити свій вибір.

"От нехай Зеленський вирішить. Зараз він моїх дітей, мене, мою країну, збирається продати за дешевий газ. І хоче розповісти, що мені від цього буде краще. Та ні, навпаки. Я більше би пишався країною, коли б нарешті запрацював реверс. Ми маємо бути максимально, наскільки можемо, самостійними", – наголосив офіцер.

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При цьому він уточнив, що Україна має бути незалежною не тільки від Росії, але і в цілому – треба користуватися різними варіантами отримання газу.

"А ось так кидатися в обійми Путіну – просто низько. І це зрада національних інтересів України під час війни. Ідіть у Гітлера попросіть", – різко закінчив Гай.

Ветеран АТО закликав Зеленського не продавати Україну за дешевий газ

Ветеран АТО закликав Зеленського не продавати Україну за дешевий газ

ria.ru

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Російсько-український конфлікт Поставки газу в Україну Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Мирослав Гай Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
транзит газу Росія - країна-агресор переговори щодо Донбасу
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Так і є. Це приниження для країни. Зрада інтересів та майбутнього нашої нації. Расія - не єдиний постачальник газу в Європі. Вибір є, тому не варто повертатись до колишньої залежності від Московії.
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Иванов Александр
Иванов Александр
Не, ну там где появляется Мирослав Гай и остальные порохолюбы все сразу становится на свои места. Короче, не переходя на личности все очень просто... Если Зеленский и Путин договорятся, то из схемы закупок между Россией и Украиной выпадает несколько Словацких фирм прокладок, которые принадлежат.....Кому догадайтесь с трех раз. А это сотни лямов прибыли за тот же российский газ... Реверс магистральной трубы не возможен в принципе... Конструктивно невозможен... А вот виртуальный- самое оно. Просто российский газ даже не покидает территорию Украины, а документально возвращается из Словакии, где он типа "смешивается" с другими газами... Реально деньги из воздуха... Без затрат, без вложений... Поэтому сейчас начнется... Зрада!!! Ганьба!!! Капитуляция!!!!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Какой сцyкo реверс, тупoе дупло? Почему все aтoшники такие ипaнyтыe на всю скворечню? Хотя почему только атoшники, все xoxлоцeфaлы в принципе такие yeбaны. Тупиковая ветвь развития.
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
Pavlov Dmitry, отвали
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