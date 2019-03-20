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У Європі взялися за олігарха зі "списку Путіна"

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Прокуратура Ніцци пред'явила звинувачення російському сенатору Сулейману Керімову в співучасті в ухиленні від сплати податків.

Близького до президента Росії олігарха помістили під судовий контроль у Франції, що передбачає сплату застави в 20 мільйонів євро, повідомила російська служба RFI.

За попередніми даними, Керімов з'явився за викликом судових слідчих Ніцци, які і пред'явили йому нове звинувачення. Потім "він вільно покинув палац правосуддя, але з зобов'язанням заплатити заставу в 20 мільйонів євро".

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"У центрі розслідування кілька розкішних вілл на мисі Антіб, включаючи віллу Hier, яку олігарх, імовірно, купив за 127 мільйонів євро", – йдеться у повідомленні.

При цьому за документами ціна даного об'єкта нерухомості склала 35 мільйонів євро.

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