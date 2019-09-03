У Європі ціни на газ впали до десятирічного мінімуму: що трапилося

Ціни на природний газ у Європі впали до десятирічного мінімуму та знижуватимуться і надалі.

Пропозиція продовжує перевищувати попит, проте постачальники не мають наміру скорочувати поставки, передає Bloomberg.

Зокрема запаси у сховищах західної Європи, Італії та Австрії досягли 62,3 млрд кубометрів.

У зв'язку з цим експерти припускають, що ціни восени можуть впасти ще мінімум на 20%.

Трейдери зазначають, що виробники будуть змушені видобувати менше газу, якщо ціни впадуть нижче за певну позначку.

Однак великі постачальники, такі як Росія, намагаються збільшити свою частку на ринку.

Експерти припускають, що ціни восени можуть впасти ще на 20%

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення вартості газу в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

У результаті НАК і уряд досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Відповідний тариф вказувався без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки. Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшилася на 7,3%.

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