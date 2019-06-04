У Європі різко підняли квоти на працевлаштування для українських заробітчан

Чехія збільшила річну квоту на прийом українських працівників з 19,6 тисячі до 40 тисяч осіб.

"Мова йде про подвоєння кількості наданих дозволів на роботу", – повідомив чеський міністр закордонних справ Томаш Петрштчек, передає "Європейська правда".

На засіданні чеського уряду була схвалена висунута МЗС пропозиція про підвищення кількості заяв, які приймає консульство у Львові в рамках особливого режиму для кваліфікованих працівників з України.

Крім того, був прийнятий "Особливий порядок для українських працівників сільськогосподарської та харчової промисловості".

Чехія подвоїла річну квоту на прийом українських працівників

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 мільйона громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 мільйона осіб.

При цьому зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 мільйонів осіб.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram