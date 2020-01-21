Економічний форум у Давосі: Разумков пояснив, за чий кошт поїдуть нардепи

У швейцарському Давосі у вівторок, 21 січня, стартував Всесвітній економічний форум.

Головна тема нової сесії: "Стейкхолдери за згуртований і стійкий мир". Зокрема, світові лідери обговорять формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Про це свідчать дані організаторів.

Програма визначатиме пріоритетність низки основних напрямків: "як зберегти планету", "суспільство і майбутнє праці", "технології добра", "справедливі економіки" і "здорове майбутнє".

Новини Зеленський вирушить на економічний форум у Давосі

В Офісі президента України вже заявили, що глава держави Володимир Зеленський 22 січня здійснить робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.

Також у фракції "Слуга народу" повідомили, що місця в готелях Давоса заброньовані для 17 народних депутатів партії. Йдеться про главу фракції Давида Арахамію, першого заступника Олександра Корнієнка, заступника Євгенія Кравчука, депутатів Дмитра Налуха, Святослава Юраша, Єлизавету Ясько та інших.

Водночас спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що українські депутати відвідають Всесвітній економічний форум за свій кошт.

Всього у відповідному заході візьмуть участь приблизно 3000 представників органів влади, міждержавних структур, громадських діячів, керівників найбільших компаній і банків зі 117 країн.

Зокрема, в Давос приїдуть глави держав і урядів США, Росії, Австрії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Греції, Польщі, Швейцарії, Афганістану, Пакистану, Іраку, Сінгапуру, Еквадору, Колумбії, Йорданії та інших.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2019 році Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 22 січня.

Головною темою зустрічі була: "Глобалізація 4.0: формування глобальної архітектури в епоху четвертої промислової революції".

Всесвітній економічний форум тривав до 25 січня. Його відвідали майже 3 тисячі представників органів влади, міждержавних структур, громадських діячів, керівників найбільших компаній і банків.

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