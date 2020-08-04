У бюджеті України досі не закрили діру в 47,4 млрд гривень

У бюджеті-2020 не вистачає 47 млрд грн.

В Україні за 7 місяців 2020 року дефіцит держбюджету склав понад 47 млрд грн. До того ж у липні доходи загального фонду держбюджету перевиконано на 11,6%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. За підсумками січня-липня розпис доходів загального фонду державного бюджету було виконано на рівні 94,0%, водночас як у січні-квітні нинішнього року – 86,1%.

За січень-липень 2020 державний бюджет був виконаний із дефіцитом у розмірі 47,4 млрд гривень, зокрема загальний фонд – із дефіцитом у сумі 54,8 млрд гривень за розпису загального фонду звітного періоду в сумі 100,8 млрд гривень.

Відзначається, що в липні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 58 млрд гривень. Так, план виконано на 111,6%. Водночас відшкодування ПДВ склало 9,1 млрд гривень.

Надходження від податкової служби склали 29,6 млрд гривень – на 23,1% більше від плану (або 5,6 млрд гривень).

Основними платежами, за рахунок яких відбулося перевиконання, стали:

податок на додану вартість (4,3 млрд гривень), зокрема за рахунок боротьби із зловживаннями під час відшкодування податку з бюджету;

акцизний податок з виробленої в Україні продукції (1,2 млрд гривень);

податок на доходи фізичних осіб і військовий збір (0,2 млрд гривень);

рентна плата за користування надрами (0,2 млрд гривень).

Надходження до загального фонду держбюджету митних платежів склали 25,6 млрд гривень, або 100,4% від місячного плану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дефіцит бюджету України у 2020 році досяг рекордних за останні 5 років 300 млрд грн. А майже кожна четверта гривня видатків – це кошти, які не зароблені, а взяті в борг.