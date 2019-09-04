У Богдана більше: стали відомі зарплати Зеленського і його соратників

Голова Офісу президента Андрій Богдан і його заступники в серпні отримали зарплату, яка виявилася більшою, ніж у президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба Державного управління справами у відповідь на запит видання " Українські новини ".

Володимир Зеленський і Андрій Богдан

• Володимир Зеленський - 22 540 грн;

• Андрій Богдан - 39 874 грн;

• Руслан Рябошапка - 37 644 грн;

• Олексій Гончарук - 32 399 грн;

• Юрій Костюк - 31 724 грн;

• Кирило Тимошенко - 26: 407 грн;

• Сергій Трофимов - 25 716 грн.

Заробітна плата президенту України Володимиру Зеленському в серпні 2019 року нарахована в розмірі посадового окладу – 28 тисяч гривень. При цьому з нарахованої зарплати було виплачено 5 460 гривень податків і зборів.

Зарплата Андрія Богдана за серпень склала 39 874 гривні. Посадовий оклад - 16 919 гривень, надбавка за вислугу років - 4 568 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 2 743 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 8 743 гривні та інші виплати (за період службових відряджень, премія, індексація грошових доходів ) - 6 901 гривня ", - сказано у відповіді.

Із заступників керівника Офісу найвище зарплата за серпень була у глави Генеральної прокуратури Руслана Рябошапки – 37 644 гривні.

Заступники голови Офісу президента Олексій Гончарук та Юрій Костюк також отримали в серпні зарплату вище, ніж у Зеленського - 32 399 і 31 724 гривні відповідно.

Найнижчі зарплати з керівництва Офісу в серпні були у заступника голови Офісу Кирила Тимошенко - 26 407 гривень і у першого заступника Сергія Трофімова - 25 716 гривень.

При цьому в відомстві не повідомили, чи отримував в серпні зарплату заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко.

Всього станом на вересень ДУС нараховує зарплату 379 працівникам Офісу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що скільки отримують нардепи і як можуть підняти собі зарплати.

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