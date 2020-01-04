У 2019-му році в Україні скупили рекордну кількість доларів

У 2019 році на міжбанківському валютному ринку скупили рекордні 94 млрд доларів.

Про це повідомляє прес служба Національного банку в Facebook. Пояснюється, що зростання обсягів на міжбанку є свідченням макроекономічної стабілізації та більшої інвестиційної привабливості країни. Важливим рушієм цього процесу є також валютна лібералізація, яку НБУ проводив протягом останніх років.

"Обсяг міжбанківського валютного ринку у 2019 році перевищив 94 млрд дол. США. У порівнянні з минулим роком середньоденний обсяг операцій між банками зріс у 1,5 рази до 380 млн дол. США. Це також більш ніж утричі перевищує показник 2015 року", – йдеться в повідомленні.

Надходження від нерезидентів, які купували гривневі облігації уряду, активні зовнішні залучення державного і приватного сектора, а також зростання експортних потужностей України сформували надлишкову пропозицію валюти і дозволили НБУ встановити 14-річний рекорд чистої купівлі валюти на міжбанку (7,9 млрд дол. США).

"Позитивною залишалася і ситуація на готівковому ринку. Вже 4 роки поспіль громадяни продають валюти більше, ніж купують. У 2019 ця позитивна різниця становила 177 млн дол. США. Обсяг готівкового ринку в цілому виріс на понад 40%", – відзначають в НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середній курс долара в 2020 році буде 25 грн/$, за базовим прогнозом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!