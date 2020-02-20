Головна Новини
20 лютого • оновлено в 12:56
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У 200 разів більше, ніж у листонош: голова "Укрпошти" назвав свою зарплату

5.5т
Читати матеріал російською

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що його заробітна плата прив'язана до зарплати листоноші.

"Це 200 разів мінімальна зарплата. Це 836 тисяч гривень на місяць", – повідомив Смілянський у ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, це сума до вирахування штрафів. Голова "Укрпошти" додав, що для керівника держпідприємства один випадок із фінмоніторингу може коштувати 204 тисячі гривень штрафу.

Новини
"Можна замість вас?" Соколова додзвонилася до глави "Укрпошти" і запитала про величезну зарплату

"Я сплатив за останній квартал штраф, бо ми на один день запізнилися з податками через комп'ютерні проблеми", – повідомив Смілянський.

Голова "Укрпошти" також додав, що його зарплата встановлена постановою Кабінету міністрів.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що його заробітна плата прив'язана до зарплати листоноші

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що його заробітна плата прив'язана до зарплати листоноші

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ повідомила, що Смілянський зароблятиме у 2020 році майже 1,9 млн гривень у місяць.

Зазначимо, що у 2018 році зарплата Смілянського становила майже 572 тис. грн щомісяця, у 2019-му – близько 1,4 млн грн.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Ігор Смілянський
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
40
10
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Золотая Сонька
Золотая Сонька
Пане Президенете зверніть будь-ласка увагу на цього громадянина і на його заробітню плату, враховуючи той факт що пенсії у людей до 2000грн а середня зп - 7000. Чи можливо ми з паном Смелянським в різних державах живемо?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
все эти деньги украдены у народа Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Стасов Михаил
Стасов Михаил
Красноармеец Киевский, Так точно, кто не работает, тот ест!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги