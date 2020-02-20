У 200 разів більше, ніж у листонош: голова "Укрпошти" назвав свою зарплату

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що його заробітна плата прив'язана до зарплати листоноші.

"Це 200 разів мінімальна зарплата. Це 836 тисяч гривень на місяць", – повідомив Смілянський у ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, це сума до вирахування штрафів. Голова "Укрпошти" додав, що для керівника держпідприємства один випадок із фінмоніторингу може коштувати 204 тисячі гривень штрафу.

"Я сплатив за останній квартал штраф, бо ми на один день запізнилися з податками через комп'ютерні проблеми", – повідомив Смілянський.

Голова "Укрпошти" також додав, що його зарплата встановлена постановою Кабінету міністрів.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що його заробітна плата прив'язана до зарплати листоноші

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ повідомила, що Смілянський зароблятиме у 2020 році майже 1,9 млн гривень у місяць.

Зазначимо, що у 2018 році зарплата Смілянського становила майже 572 тис. грн щомісяця, у 2019-му – близько 1,4 млн грн.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!