Туреччина відновила пряме сполучення із Кримом

Туреччина відновила поромне сполучення з окупованим Кримом, яке було зупинене ще у 2017 році.
Судна між портами Керч і Зонгулдак ходитимуть раз на тиждень, повідомила директор автономної некомерційної організації "Південний регіональний центр підтримки експорту" Наталія Сєрова, передає ТАСС.
"Отримала зараз підтвердження, що у нас запущений паром Зонгулдак – Керч, раз на тиждень регулярні поставки", – повідомила вона.
"Триває друге оформлення вантажу. На нього ми будемо ставити вже експортний вантаж, що дасть можливість мінімізувати вартість логістики", – резюмувала Сєрова.
Зокрема у жовтні 2017 року влада Туреччини ухвалила рішення не брати кораблі, що прибувають із портів окупованого Криму.
Заборона стосувалася кораблів під будь-яким прапором.
Судна між портами Керч і Зонгулдак ходитимуть раз на тиждень
Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексію Криму Росією.
У Раді ЄС не було ніякого обговорення цієї теми, відповідне рішення ухвалили автоматично "письмовою процедурою", тобто без відкритого голосування.
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