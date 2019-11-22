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22 листопада • оновлено в 13:52
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Туреччина відновила пряме сполучення із Кримом

6.2т
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Туреччина відновила поромне сполучення з окупованим Кримом, яке було зупинене ще у 2017 році.

Судна між портами Керч і Зонгулдак ходитимуть раз на тиждень, повідомила директор автономної некомерційної організації "Південний регіональний центр підтримки експорту" Наталія Сєрова, передає ТАСС.

"Отримала зараз підтвердження, що у нас запущений паром Зонгулдак – Керч, раз на тиждень регулярні поставки", – повідомила вона.

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"Триває друге оформлення вантажу. На нього ми будемо ставити вже експортний вантаж, що дасть можливість мінімізувати вартість логістики", – резюмувала Сєрова.

Зокрема у жовтні 2017 року влада Туреччини ухвалила рішення не брати кораблі, що прибувають із портів окупованого Криму.

Заборона стосувалася кораблів під будь-яким прапором.

Судна між портами Керч і Зонгулдак ходитимуть раз на тиждень

Судна між портами Керч і Зонгулдак ходитимуть раз на тиждень

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексію Криму Росією.

У Раді ЄС не було ніякого обговорення цієї теми, відповідне рішення ухвалили автоматично "письмовою процедурою", тобто без відкритого голосування.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Буду в следующий раз в Ялте - надо будет скататься к туркам в гости.
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0
1
Mihaylow Stanislav
Mihaylow Stanislav
Шо тут за вой боевых обезьян уйла "жопозализаного"? узбагойтесь лаптеубогие мо к ши.- ваши фантазии оставьте при себе. С К А деби лы.
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3
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Федоров Федор
Федоров Федор
Mihaylow Stanislav, во, первая боевая мавпа майдана с трещащим задом подтянулась.
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5
3
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Вейзмирснами!! Отдайте унитазы!))
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