Цивільна конфіскація в Україні: юрист пояснив, хто втратить майно

Законопроект про цивільну конфіскацію, прийнятий Верховною Радою в першому читанні, передбачає конфіскацію майна і тюремні терміни для чиновників, спійманих на незаконному збагаченні.

Як в Україні будуть ловити і карати корупціонерів за новим законом, розповів в ефірі ObozTV адвокат Єгор Штокалов.

Як зазначив юрист, у новому законопроекті вказано поріг незаконного збагачення, при якому виникатиме кримінальна відповідальність: "Зараз це буде 15 тис. неоподаткованих доходів громадян. Це трохи більше, ніж 14 млн грн. Все, що до 14 млн грн – там буде громадянська конфіскація за позовом НАБУ або САП".

Штокалов розповів, як будуть перевіряти доходи чиновників.

"Будуть оперативні заходи Національного антикорупційного бюро, аналітична діяльність Національного агентства протидії корупції. Вони будуть порівнювати реальні показники реєстрів – банківські рахунки, автомобілі, нерухомість – з офіційним отриманим доходом державного службовця або службовця органу місцевого самоврядування", – повідомив адвокат.

"Буде йти зіставлення цих цифр. Якщо цифра до 14 млн грн, буде цивільна відповідальність, спеціальна конфіскація за позовом Національного антикорупційного бюро. Якщо понад 14 млн – це буде кримінальна відповідальність. Треба звернути увагу, що це тяжка стаття, так як вона передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі", – підкреслив він.

Штокалов зазначив, що наявність відповідної статті в Кримінальному кодексі є однією з вимог Міжнародного валютного фонду для подальшого кредитування України. Аналогічні статті є в законодавстві європейських країн і США.

Юрист нагадав, що раніше Конституційний суд прийняв рішення про те, що дана стаття КК є неконституційною, оскільки вона порушує презумпцію невинуватості.

"Основна різниця – в новій конструкції відсутня фраза, що підозрюваний має доводити законність походження майна", – пояснив він.

"Ту статтю можна було не скасовувати, можна було внести в неї зміни, але чомусь Конституційний суд вирішив визнати її повністю неконституційною", – додав адвокат.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня Верховна Рада 316 голосами в першому читанні ухвалила законопроект про цивільну конфіскацію. Автор документа – президент Володимир Зеленський.

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