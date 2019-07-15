Ціну на газ для українців знизили вдруге поспіль: скільки платитимемо

НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 4 905,67 гривні за тисячу кубометрів.

Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки, повідомляється на сайті національної акціонерної компанії.

Порівняно з червнем вартість газу зменшиться на 648 гривень, або на 11,7%.

У "Нафтогазі" наголосили, що кінцева ціна блакитного палива в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу.

Водночас постачальники зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

"Це вже друге поспіль зниження вартості газу: у червні вона була знижена на 436 гривень, або на 7,3% порівняно з травнем", – зазначили представники НАК.

Для визначення ціни газу за ПСО "Нафтогаз" аналізує чотири показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою – компанія обирає з них найнижчу.

У підсумку, найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – вона й визначила тариф на липень.

НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення

Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення вартості газу в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

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