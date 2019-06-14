Ціну на газ для українців різко знизили: що трапилося

НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.
Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки, повідомляється на сайті національної акціонерної компанії.
Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%. Це на 436,11 гривні менше порівняно з травнем.
Зокрема, представники НАК наголосили, що кінцева ціна газу для споживачів у Кіровоградській області з урахуванням ПДВ у червні буде 7755,87 гривні.
Кінцева ціна в інших регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.
"Навесні цього року аналітична служба "Нафтогазу" надала висновки, що очікується зменшення цін на газ на європейському ринку – звідки ми імпортуємо газ та де маємо найбільших партнерів. Тоді ж ми запропонували уряду змінити підхід до формування цін на газ в Україні, перейти на ринкове ціноутворення", – зазначив голова НАК Андрій Коболєв.
"Було б просто несправедливо залишати регульовану ціну на тому ж рівні, коли ринкова ціна падає. Тому ми запропонували декілька варіантів як це можна зробити коректно – один із них, затверджений урядом, почне діяти в червні", – додав він.
У червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%
Для визначення ціни газу за ПСО "Нафтогаз" аналізує чотири показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою – компанія обирає з них найнижчу.
У підсумку, найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – вона й визначила тариф на червень.
"Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковим паритетом і, завдяки цьому, споживач отримує чесні умови. Ми сподіваємося, що уряд найближчим часом також погодиться з нашою пропозицією щодо повної відміни цінового регулювання, що разом із прозорим ціноутворенням дозволить кінцевому споживачеві обирати постачальника газу", – підсумував Коболєв.
Відео за темою:
Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.
Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.
14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.
НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".