Ціну на газ для українців різко знизили: що трапилося

НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона становитиме 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів.

Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника та вартості доставки, повідомляється на сайті національної акціонерної компанії.

Так, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%. Це на 436,11 гривні менше порівняно з травнем.

Зокрема, представники НАК наголосили, що кінцева ціна газу для споживачів у Кіровоградській області з урахуванням ПДВ у червні буде 7755,87 гривні.

Кінцева ціна в інших регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

"Навесні цього року аналітична служба "Нафтогазу" надала висновки, що очікується зменшення цін на газ на європейському ринку – звідки ми імпортуємо газ та де маємо найбільших партнерів. Тоді ж ми запропонували уряду змінити підхід до формування цін на газ в Україні, перейти на ринкове ціноутворення", – зазначив голова НАК Андрій Коболєв.

"Було б просто несправедливо залишати регульовану ціну на тому ж рівні, коли ринкова ціна падає. Тому ми запропонували декілька варіантів як це можна зробити коректно – один із них, затверджений урядом, почне діяти в червні", – додав він.

У червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%

Для визначення ціни газу за ПСО "Нафтогаз" аналізує чотири показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою – компанія обирає з них найнижчу.

У підсумку, найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі – вона й визначила тариф на червень.

"Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковим паритетом і, завдяки цьому, споживач отримує чесні умови. Ми сподіваємося, що уряд найближчим часом також погодиться з нашою пропозицією щодо повної відміни цінового регулювання, що разом із прозорим ціноутворенням дозволить кінцевому споживачеві обирати постачальника газу", – підсумував Коболєв.

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Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

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