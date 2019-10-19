Ціну на газ для українців підняли: хто заплатить більше

НАК "Нафтогаз України" з 1 листопада 2019 року підвищить ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5861-6463 гривень за тисячу кубометрів, говориться на сайті національної акціонерної компанії.

Відповідний тариф вказується без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника і вартості доставки.

Таким чином, у порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, в наступному місяці ціни виростуть на 18,4-19,6%.

"Така зміна обумовлена зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни на газ на європейських хабах з поставкою у листопаді перевищують поточні майже наполовину", – резюмували в "Нафтогазі".

НАК "Нафтогаз України" з 1 листопада 2019 року підвищить ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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