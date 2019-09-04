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4 вересня • оновлено в 10:32
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Цінні папери України подорожчали до історичного максимуму

1.8т Читати матеріал російською

Котирування ВВП-варантів України, випущених у процесі реструктуризації боргу в 2015 році, досягли нового історичного максимуму – 92,43% номіналу.

Вартість цінних паперів підскочила на 4,6% на новинах про плани нового уряду досягти різкого зростання економіки, повідомили учасники ринку в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, 2 вересня під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за 5 років економіка України має зрости на 40%.

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Президент і прем'єр детально розповіли про свої перші кроки, які включають запуск у 2020 році земельної реформи та великої приватизації, націлених на прискорення зростання ВВП до 5% в 2020 році і до 7% в наступні роки.

"Однак цей день у США був вихідним, тому основне зростання припало на вівторок", – зазначили учасники ринку.

Котирування ВВП-варантів України досягли нового історичного максимуму – 92,43% номіналу

Котирування ВВП-варантів України досягли нового історичного максимуму – 92,43% номіналу

"БізнесЦензор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, різке зростання економіки України призведе до того, що тільки в 2022-2026 роках уряд буде змушений заплатити приблизно 9 млрд доларів власникам варантів.

"Сьогодні варанти торгуються лише за 88% від номіналу, тобто теоретично їх можна було б сьогодні викупити за 2,85 млрд доларів – і тоді не мати проблем з імовірною сплатою 9 мільярдів доларів лише у подальші сім років. А чим ближчими будуть перспективи українського економічного дива (за умови, якщо воно буде), тим дорожче нам коштуватиме той викуп", – повідомив голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

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Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ВВП
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филипп филипыч
филипп филипыч
начинают верить в украину благодаря новому правительству получается
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