Ціни на нафту злетіли вище нової психологічної позначки

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 21 серпня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,35 долара за барель, що на 1,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,4% – до 56,36 долара за барель.

Котирування Brent виросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 0,9% до 57,44 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Сировина дорожчає на даних Американського інституту нафти про скорочення товарних запасів у США, повідомляє "Інтерфакс".

Зокрема, за підсумками минулого тижня запаси скоротилися на 3,45 млн барелів.

"Після двох несподіваних тижневих підвищень падіння запасів явно підтримає настрій ринку. Однак поки ринок скептично ставиться до статистичних даних на тлі побоювань з приводу торгової війни і уповільнення світового зростання", – резюмував старший аналітик сировинного ринку в Australia & New Zealand Banking Group Деніел Хайнс.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також має рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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