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Ціни на нафту обвалилися через США: що трапилося

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Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 1 серпня, впали під час азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,38 долара за барель, що на 1,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на 1% – до 57,86 долара.

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Котирування Brent впали

Котирування Brent впали

ICE Futures

Котирування WTI впали

Котирування WTI впали

ICE Futures

Водночас ціна російської нафти Urals впала на 1,3% до 62,95 долара за барель.

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

Вартість нафти падає на фоні заяв голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауела, які послабили надію на низку знижень базової ставки в країні, повідомляє "Прайм".

Зокрема, ФРС за підсумками засідання 30-31 липня знизила базову процентну ставку до 2-2,25% з 2,25-2,5% річних. Відповідне зниження стало першим за останні 10 років.

Водночас Пауел зазначив, що не розглядає рішення американського регулятора як початок тривалого циклу зниження ставки. За його словами, зниження було "коригуванням політики в середині циклу".

Відповідний коментар голови Федеральної резервної системи США викликав у трейдерів припущення, що подальшого різкого зниження ставок від регулятора може не відбутися.

Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Тег
нафта
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