Ціни на нафту несподівано обвалилися: в чому причина

У зв'язку з побоюваннями інвесторів через зростання запасів у США ціни на нафту знизилися на 3%.

Близько полудня вартість липневих ф'ючерсів на WTI і серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на понад 3%, передає "Газета.ru".

За даними біржі ICE Futures, ціна на WTI склала $52 за барель, на Brent - $60,97.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 10 червня, в ході азіатських торгів виросли через заяви про кооперацію Росії і Саудівської Аравії в рамках угоди ОПЕК +.

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