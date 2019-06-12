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Ціни на нафту несподівано обвалилися: в чому причина

7.1тЧитати матеріал російською

У зв'язку з побоюваннями інвесторів через зростання запасів у США ціни на нафту знизилися на 3%.

Близько полудня вартість липневих ф'ючерсів на WTI і серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на понад 3%, передає "Газета.ru".

За даними біржі ICE Futures, ціна на WTI склала $52 за барель, на Brent - $60,97.

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Ціни на нафту несподівано обвалилися: в чому причина
Ціни на нафту несподівано обвалилися: в чому причина

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 10 червня, в ході азіатських торгів виросли через заяви про кооперацію Росії і Саудівської Аравії в рамках угоди ОПЕК +.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
BrentWTIнафта
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Kom AV
Kom AV
Просто интересно, а кто то знает чем отличается фьючерс и фактическая продажа?
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Смотрю на Яндексе котировки нефти... Снижение 0,29%. Но дело даже не в этом... Вам то что..? У вас не нефти, ни бензина.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Прокапало Ігор, Украина крупнейший потребитель нефти и бензина. Тебя в квартале 95 уже заждались, от тебя там угарать будут.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Khruslov Alexey, а тебе не понятно, умный человек? Украина крупнейший потребитель нефти и бензина. Не доходит причина интереса к теме? Извилины растерял?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ааааааааааааааааа!!!!! Ужас!!!!!! Цены на нефть РУХНУЛИ на 3%!!!!!!!!!!!!!
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