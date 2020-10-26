Ціни на газ підняли відразу на чверть: що буде з тарифами для українців

"Нафтогаз України" підвищив ціну газу для виробників тепла у жовтні. Вона становитиме 5,37 грн за кубометр, що на 24,4% більше за вересневу вартість – 4,32 грн. Так, вартість опалення вже найближчим часом може підвищитися на 19,5%.

Про це повідомила пресслужба НАК. Відзначається, що таке рішення було ухвалено у зв'язку із ситуацією на європейських ринках.

Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабміну, але враховує зміну цін на європейських газових хабах.

За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі виросли порівняно з вересневими цінами на 26%, пояснили в "Нафтогазі".

До чого призведе новий тариф на газ

Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають значну частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

Якщо раніше тариф на газ встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу", – пояснив директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк. Разом з тим ще минулого року Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє змінювати тарифи на тепло без довгої процедури узгодження. Якщо раніше, щоб підвищити тариф на тепло, потрібно було витратити від двох до чотирьох місяців, то зараз зробити це можна того ж місяця.

Фактично вартість опалення для українців змінюватиметься щомісяця. З огляду на нинішнє підвищення ціни "Нафтогазом", вартість опалення може підвищитися на 19,5%.

Нагадаємо, українці отримують борги, нараховані "заднім числом". Обсяги перераховують з урахуванням температурного коєфіцієнта, мовляв, насправді газу використовували більше, ніж показав лічильник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня в Європі на біржі сильно подорожчав газ – на 10 доларів за тиждень.