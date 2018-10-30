Ціни на автогаз продовжили ріст: вартість пального на АЗС

В Україні на деяких заправках максимальна ціна на автогаз досягла позначки 17,09 грн/л. Водночас середня підросла за останню добу лише на декілька копійок і становить 14,67 грн/л, мінімальна — 12,24 грн/л.

За інформацією ТСН , бензин категорії А-95 на різних заправках 30 жовтня можна купити в ціновому діапазоні 30,89-34,99 грн. Тобто, заощадити або переплатити можна до 4,1 грн. Дизельне пальне тримається у межах 30,30-33,79 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціновий "рекорд" на автогаз в Україні було зафіксовано 26 жовтня. Тоді середня вартість автогазу на АЗС "підскочила" на 20-25 копійок за літр і встановилася на позначці 16,23 грн/л. Причинами подорожчання зрідженого газу на заправках називають ріст міжнародних котирувань, а також дефіцит імпортних поставок.

За підсумками росту цін, влітку 2017 року АМКУ звинуватив АЗС у змові на ринку автогазу і оштрафував на 41 млн грн п'ять найбільших мереж АЗС.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 17 жовтня 2018 роки знову звернувся в АМКУ і доручив відомству перевірити обґрунтованість підняття АЗС вартості пального.