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30 травня • оновлено в 06:46
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Ціна на газ знову буде рости: названі причини і термін

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Ціна на газ в Україні знизилася "істотно і безпрецедентно" за рахунок ряду об'єктивних причин. Але вже найближчим часом газ знову подорожчає.

Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучив експерт з енергетичних питань Іван Надєїн.

За його словами, сьогодні формування ціни на газ підкоряється виключно ринковим, а не адміністративним факторам. Зокрема, з істотним зниженням попиту на газ через пандемію коронавірусу пов'язано і зниження ціни кубометра газу в Україні з 4600 гривень у січні до 2275 у травні.

Разом з тим експерт назвав ряд факторів, які будуть впливати на ціноутворення. Перший полягає в тому, що промисловість Європи поступово виходить з карантину та відновлює діяльність. Це спричинить збільшення попиту на газ і, як наслідок, підвищення його ціни.

Ціна на газ знову буде рости: названі причини і термін

Ціна на газ знову буде рости: названі причини і термін

Другий фактор – фактор сезонності. У літній період через відсутність опалювального сезону попит на газ традиційно знижується, що призводить до його здешевлення.

"Різкого стрибка не буде. Але ціна все одно потихеньку буде рости і коливатися на загальних ринках", – спрогнозував Надєїн.

За його оцінками, ближче до початку опалювального сезону ціна на газ повернеться до рівня, зафіксованого на початку року. "Але навіть ті ціни – 4600-4800 гривень – були безпрецедентно низькими за останні 4-5 років", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, в травні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів знизилася до 2,3 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 21% менше в порівнянні з квітнем 2020 року.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція ринок газу
Особа
Іван Надєїн
Місце
Україна
Тег
тарифи
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