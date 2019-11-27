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29 листопада • оновлено в 12:20
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Цифрова "зрада": Apple ухвалила скандальне рішення щодо Криму

26.5т
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Компанія Apple змінила відображення територіальної приналежності окупованого Росією Криму у своїх сервісах і пристроях.

Про це заявив голова комітету Державної думи РФ з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов після зустрічі з представницею Apple в Росії Дариною Єрмоліною, пише видання "Капітал". За його словами, у своїх діях компанія керувалася бажанням "усунути претензії Росії".

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Скриншоти сервісу "Погода"

Скриншоти сервісу "Погода"

t.me/glavmedia

Скриншоти сервісу "Погода"

Скриншоти сервісу "Погода"

t.me/glavmedia

"Вони повністю привели свої сервіси у відповідність до російського законодавства. Помилка у відображенні кримських міст у застосунку "Погода" усунута", – заявив представник країни-агресора. Він також продемонстрував фотографії, які свідчать, що в сервісі Apple Севастополь, Сімферополь, Ялта та інші міста тепер вказані як територія РФ.

Зазначимо, що на території Німеччини пристрої Apple відображають територію Криму без приналежності до Росії. В Україні приналежність Криму також відображається без прив'язки до країни.

Скриншоти сервісу "Погода" в Німеччині

Скриншоти сервісу "Погода" в Німеччині

t.me/pdmnews/23567

Скриншоти сервісу "Погода" в Україні

Скриншоти сервісу "Погода" в Україні

Раніше представники парламенту Росії стверджували, що Apple усунула їхні претензії до карт компанії у зв'язку із зазначенням територіальної приналежності анексованого Криму. Водночас у сервісі "Погода" кримські міста не відображалися в якості території РФ.

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв, як санкції США проти РФ змусили компанію Apple переглянути зміст російського цифрового магазину App Store.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Державна Дума Росії Apple
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Если в Крыму действуют законы РФ и весят российские флаги,а также в качестве единственного платёжного средства используется российский рубль,то вопрос о принадлежности крыма очевиден.Хоть я и гражданин Украины,но я прагматик и для меня факты ценнее принципов.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ну вот, началось!
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4
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Громозека Иван
Громозека Иван
Да уж, повод ли свидомым по сусалам...
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