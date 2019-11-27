Цифрова "зрада": Apple ухвалила скандальне рішення щодо Криму

Компанія Apple змінила відображення територіальної приналежності окупованого Росією Криму у своїх сервісах і пристроях.

Про це заявив голова комітету Державної думи РФ з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов після зустрічі з представницею Apple в Росії Дариною Єрмоліною, пише видання "Капітал". За його словами, у своїх діях компанія керувалася бажанням "усунути претензії Росії".

Скриншоти сервісу "Погода" t.me/glavmedia

Скриншоти сервісу "Погода" t.me/glavmedia

"Вони повністю привели свої сервіси у відповідність до російського законодавства. Помилка у відображенні кримських міст у застосунку "Погода" усунута", – заявив представник країни-агресора. Він також продемонстрував фотографії, які свідчать, що в сервісі Apple Севастополь, Сімферополь, Ялта та інші міста тепер вказані як територія РФ.

Зазначимо, що на території Німеччини пристрої Apple відображають територію Криму без приналежності до Росії. В Україні приналежність Криму також відображається без прив'язки до країни.

Скриншоти сервісу "Погода" в Німеччині t.me/pdmnews/23567

Скриншоти сервісу "Погода" в Україні

Раніше представники парламенту Росії стверджували, що Apple усунула їхні претензії до карт компанії у зв'язку із зазначенням територіальної приналежності анексованого Криму. Водночас у сервісі "Погода" кримські міста не відображалися в якості території РФ.

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомляв, як санкції США проти РФ змусили компанію Apple переглянути зміст російського цифрового магазину App Store.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся