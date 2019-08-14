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"Цифра до фіга роздута": у мережі засумнівалися крадіжками рушників в "Укрзалізниці"

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Компанія "Укрзалізниця" заявила про крадіжку майна з потягів на 400 тис. грн. У мережі засумнівалися в такій цифрі.

На своїй сторінці в Facebook користувач Тім Златкін проаналізував зазначені УЗ цифри про вкрадені ложки, рушники та інші речі і вказав на протиріччя.

Відзначимо, що в компанії заявили, що за півроку з поїздів пасажирами було викрадено 6,9 тис. речей.

"Але ось щось мені підказує, що цифра до фіга і трошки роздута... Згадаймо про рушник? Особисто я завжди боявся ним торкатися до свого обличчя і користуюся тільки вологими серветками. Кому потрібні вони в господарстві? Та ну хіба що бомжам. І не в статисячних обсягах", – зазначив користувач.

Втім, за його словами, крадіжка алюмінієвих ложок – вже прибуткова справа, оскільки їх можна здати на метал.

"Однак навіть з одного вагона якщо поцупити всі сорок – прибуток так собі. Тому, шановні, нефіг перекладати вину на пасажирів. Полоскотіть своїх завскладами або як у вас вони там називаються. Здивуєтеся від обсягів крадіжок. Що там ще можна поцупити середньостатистичному пасажиру? Підсклянник? Собі дорожче! Тебе за нього з вагона не випустять. Ви пробували попросити одного разу у провідника додатковий стікер цукру в чай? У кращому випадку за дві грн погодяться віддати", – помітив Златкін.

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"Совкове пекло!" "Укрзалізниця" потрапила в черговий скандал через потяги

На його думку, зазначені УЗ цифри перебільшені, оскільки крадіжки в поїздах хоч і присутні, але не в зазначених масштабах.

"Тому, коли вам вкотре починають через ЗМІ впарювати марення сивої кобили, що пасажири "крадуть", знайте – скоро гряде чергове підвищення цін на квитки! Тут до бабки ні ходи – все ясно заздалегідь", – підсумував користувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн після того, як в ЗМІ і соцмережах розгорівся скандал.

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Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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