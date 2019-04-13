"Це ж картонна копія!" Свіже фото Кримського мосту викликало резонанс в мережі

У мережі з'явилися свіже фото незаконно побудованого окупантами Кримського моста. Знімок спростовує всі заяви окупантів про жвавий трафік на ньому.

Фотографію опублікувала на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Свіжопереповненний міст... Фурами, автомобілями туристів..." - іронічно підписала вона знімок.

Свежепереполненний міст

Фурами, автомобілями туристів ... pic.twitter.com/XyXAoH2eVE - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 13 квітня 2019 р

У коментарях користувача висміяли ситуацію: "Блін, відразу прочитав "свіжопереломлений міст". Було б краще", "Машини невидимі просто. Секретна технологія", "Який міст? Це ж картонна копія в павільйонах "Мосфільму", "Будували, будували і... нарешті побудували!... Де завантаження?", "Голограма мосту знову барахлить", "Ще не сезон. Уже не сезон".

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найбільш невдале за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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