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"Це ж картонна копія!" Свіже фото Кримського мосту викликало резонанс в мережі

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У мережі з'явилися свіже фото незаконно побудованого окупантами Кримського моста. Знімок спростовує всі заяви окупантів про жвавий трафік на ньому.

Фотографію опублікувала на своїй сторінці в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Свіжопереповненний міст... Фурами, автомобілями туристів..." - іронічно підписала вона знімок.

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У коментарях користувача висміяли ситуацію: "Блін, відразу прочитав "свіжопереломлений міст". Було б краще", "Машини невидимі просто. Секретна технологія", "Який міст? Це ж картонна копія в павільйонах "Мосфільму", "Будували, будували і... нарешті побудували!... Де завантаження?", "Голограма мосту знову барахлить", "Ще не сезон. Уже не сезон".

"Це ж картонна копія!" Свіже фото Кримського мосту викликало резонанс в мережі
"Це ж картонна копія!" Свіже фото Кримського мосту викликало резонанс в мережі
"Це ж картонна копія!" Свіже фото Кримського мосту викликало резонанс в мережі
"Це ж картонна копія!" Свіже фото Кримського мосту викликало резонанс в мережі
"Це ж картонна копія!" Свіже фото Кримського мосту викликало резонанс в мережі

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найбільш невдале за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містКримфотографии
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