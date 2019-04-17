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"Це в їхньому стилі": Росію викрили в підготовці газової кризи в Україні

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Через затримку із запуском газопроводу в обхід України "Північний потік-2" Росія може влаштувати для Києва газову кризу.

Про це заявив в інтерв'ю ТСН глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Він також уточнив, що під час газових переговорів із Москвою не допомагає посилювати позиції Києва той факт, що газопровід не вдасться добудувати в зазначені терміни.

"Те, що "Північний потік-2" не запрацює 1 січня наступного року, це очевидно, до цього готові вже всі. Для росіян це, напевно, навіть можливість. І вони, за моїм прогнозом, намагаються скористатися тим фактом, що "Північного потоку-2" немає, і можуть влаштувати чергову газову кризу, це дуже в їхньому стилі", — сказав глава "Нафтогазу".

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Корреспондент.net

На його думку, транзит російського газу через Україну найбільш імовірно може бути повністю припинено.

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"Я вважаю, що цей сценарій найбільш вірогідний, якщо до того часу не буде підписаний договір. Росіяни роблять все можливе, щоб договору не було, саме щоб шантажувати Європу. Газова криза — це їхній стандартний хід у подібних ситуаціях. Тому так важливо, щоб Україна, як держава, максимально підготувалася до цієї зими, щоб ми створили додаткові запаси газу. І якщо криза станеться, щоб ми до цього були готові", — підсумував Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" за останній тиждень різко збільшив транзит російського газу в Європу українським маршрутом.

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Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
газРосіяУкраїна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Россия делает все возможное чтобы этот договор был, в отличии от Украины, которая хочет прописать в него нереальные условия. Время шантажа и ультиматумов прошло. Либо договариваемся, либо сидите без договора. Да и вообще остаточно прощавай не забыли?
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вованов вован
вованов вован
Россия владелец товара, не нравится, ищите у другого, попросите наконец Польшу, Швейцарию и Словакию резко увеличить добычу. В Европе уже очередь втюхать на вертуальном реверсе газ незалежной со своей маржой. Америку наконец попросите прислать газ, дескать деньги потом отдадим, половину, может быть.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Росмия вооще ничего не делает чтобы договор был не подписан...просто совсем ничего..потому что эта тема России ...неинтересна...
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