"Це в їхньому стилі": Росію викрили в підготовці газової кризи в Україні

Через затримку із запуском газопроводу в обхід України "Північний потік-2" Росія може влаштувати для Києва газову кризу.

Про це заявив в інтерв'ю ТСН глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв. Він також уточнив, що під час газових переговорів із Москвою не допомагає посилювати позиції Києва той факт, що газопровід не вдасться добудувати в зазначені терміни.

"Те, що "Північний потік-2" не запрацює 1 січня наступного року, це очевидно, до цього готові вже всі. Для росіян це, напевно, навіть можливість. І вони, за моїм прогнозом, намагаються скористатися тим фактом, що "Північного потоку-2" немає, і можуть влаштувати чергову газову кризу, це дуже в їхньому стилі", — сказав глава "Нафтогазу".

Андрій Коболєв Корреспондент.net

На його думку, транзит російського газу через Україну найбільш імовірно може бути повністю припинено.

"Я вважаю, що цей сценарій найбільш вірогідний, якщо до того часу не буде підписаний договір. Росіяни роблять все можливе, щоб договору не було, саме щоб шантажувати Європу. Газова криза — це їхній стандартний хід у подібних ситуаціях. Тому так важливо, щоб Україна, як держава, максимально підготувалася до цієї зими, щоб ми створили додаткові запаси газу. І якщо криза станеться, щоб ми до цього були готові", — підсумував Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" за останній тиждень різко збільшив транзит російського газу в Європу українським маршрутом.

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