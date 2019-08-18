"Це справедливо?" Разумков запропонував підвищити нардепам зарплату

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що народним депутатам варто підвищити зарплату.

В інтерв'ю НВ Разумков заявив, що нардепи отримують хорошу зарплату, однак недостатню на тлі мінімальної.

"Майбутній депутат парламенту буде отримувати зарплату в 36-37 тис. грн, з доплатами - до 50 тис. грн - це справедливо? Ми тільки йдемо до того, що є, наприклад, у європейських депутатів - гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж", - сказав він.

При цьому Разумков не назвав суму, яка була б достатньою для нардепа, додавши, що "потрібна експертна дискусія".

Дмитро Разумков Фото: Наталія Кравчук / НВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Разумков також вважає неможливим завершення війни на Донбасі в найближчому майбутньому.

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