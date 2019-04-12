"Це не реформа": експерт прокоментував розділення податкової та митниці

Заміна чиновників і зміна структури державного органу не є реформою по суті.

Таку думку висловив експерт в сфері економіки та фінансів та кандидат на посаду президента України на виборах 2019 року Сергій Носенко. Про це він написав на сторінці у Facebook, коментуючи проведення конкурсу на посади керівників податкової та митної служб.

"Щоразу, коли я читаю про якісь реформи, дивуюся: чому "реформою" вважають переміщення чиновника з одного крісла в інше або заміна одного чиновника на іншого? Відколи це конкурс на посаду глави митниці і податкової служби став "реформою"? Чому вважається, що зміна структури керування тим чи іншим державним органом можна ставити собі в заслугу і пишатися цим? Це все, вибачте за таку метафору, мишача метушня, а не реформа", — написав Носенко.

На його думку, "справжня реформа — це ліквідація нікому не потрібних соціалістичних обмежень, спрощення податкової системи, діджиталізація сервісів".

"У ДФС же йдеться про реорганізацію та про призначення чергових фунтів, нехай і зі знанням англійської, через яких можна буде і надалі контролювати потоки", — наголосив Носенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

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