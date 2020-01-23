Це не кава: стало відомо, що продають в Україні під "3 в 1"

В Україні експерти проаналізували інгредієнти розчинної кави "3 в 1" і дійшли до висновку, що вони є лише розчинними цукровими напоями.

"Більшість розчинної кави зазвичай виробляють із робусти, бо в ній більший вміст кофеїну, аніж в арабіці. У стіки кавових напоїв "3 в 1" рідко додають сублімовану каву, яка має кращі смакові властивості, аромат і є найдорожчою через технологію виробництва – каву дрібно перемелюють, заморожують з водою, а далі за допомогою спеціальних пристроїв відокремлюють від рідини", – повідомила керівник відділу тестувань Центру експертиз “Тест” Ніна Кільдій у коментарі expres.online.

За її словами, кофеїну в таких напоях небагато (0,1-0,3%) і він не надто збадьорить. У складі такого продукту на першому місці — цукор.

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"Він переважає і становить більше, аніж 50% вмісту стіка. Виробники таким чином збільшують масу та об’єм розсипчастого продукту. Окрім цукру, у складі таких стіків зазвичай можна знайти і підсолоджувачі – натуральні, як-от стевія (E-960) та штучні (Е-950), які у 100-200 разів солодші за цукор", – резюмувала Кільдій.

Кофеїну в таких напоях небагато (0,1-0,3%) і він не надто збадьорить

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Світлана Фус розповіла, що до вживання кави потрібно підходити за правилом – "все добре в міру". А щоб вона була корисна, необхідно також правильно вибрати і приготувати її.

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