"Це маніпуляція!" Україна викрила Росію в брехні про СНД

Україна не має ніякої заборгованості перед Співдружністю Незалежних Держав.

Всі заяви Росії про це є відвертою маніпуляцією, повідомив в коментарі "Укрінформу" заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Кремль не залишає спроб будь-яким способом повернути Україну під свій контроль, у тому числі через СНД. Україна ніколи не була членом цієї Співдружності, оскільки не підписала Статут СНД. Ми були державою-засновником і учасником Співдружності, свого часу це мало сенс, але вже шостий рік поспіль Україна не підписує жодного документа, який ухвалюється органами СНД", – зазначив дипломат.

Боднар підкреслив, що з 2014 року наша держава перестала платити внески в СНД. Також більше не підписувала щорічних рішень про Єдиний бюджет органів Співдружності, тобто не брала на себе зобов'язань зі сплати цих внесків.

"Тому ніякої "заборгованості" не може існувати в принципі", – акцентував заступник міністра.

Боднар додав, що Україна також максимально знизила рівень представленості в засіданнях вищих органів СНД – у деяких заходах брали участь тільки керівники іноземних дипломатичних установ винятково з метою захисту інтересів нашої країни.

Крім того, МЗС відкликав трьох представників України, які працювали на посадах в структурах Співдружності за квотою нашої держави, а в серпні 2018 року було ліквідовано Постпредство України при координаційних інститутах СНД, нагадав Боднар.

СНД УзТАГ

"До того ж ми проводимо масштабну інвентаризацію договорів, укладених Україною в рамках СНД. А це майже 240 документів. Уже припинено дію 15 угод, які не відповідають нашим національним інтересам, триває робота з припинення дії ще більше 70 угод. Але все, що відповідає нашим інтересам, буде залишатися чинним", – підсумував дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

МЗС Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів (117,7 млн грн).

У 2018 році п'ятий президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів підготувати пропозиції щодо припинення участі України в статутних органах СНД.

У січні 2019 року Україна вийшла із трьох угод щодо СНД.

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