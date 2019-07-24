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"Це геноцид!" Кримчани забили на сполох через масове виселення

1.3т Читати матеріал російською

У анексованому Криму жителі селища Гурзуф забили на сполох через бажання керівництва дитячого центру "Артек" знести всі споруди, що межують з табором.

"Палісадники, гаражі, прибудови – все піде під ківш заради нового паркану "Артека". Але на цьому табір не зупиниться: слідом у людей відберуть квартири, впевнені в селищі", – йдеться у публікації "Примечания".

При цьому куди повинні виселити кримчан невідомо – офіційної програми переселення досі немає.

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"Не можна здійснювати покупки": в Криму забили на сполох через нові проблеми

На відповідну подію вже відреагували користувачі мережі.

"Окупанти викидають людей в Гурзуфі на вулицю – будинки під знесення. Дев'ятьох орки довели до смерті. Люди кричать, що це геноцид і що вони раніше були сліпі. На оккупендум більше б не пішли", – пише в Twitter блогер Кримський бандерівець.

"За право "померти на батьківщині" треба постраждати! Зате їх квартирки не дістануться "біндерам і солдатам НАТО", – іронізує grey cat.

"Можу посперечатися: у 14-му всі вони як один раділи Рашці! Карма, вона така!" – резюмувала Наталі.

Куди повинні виселити кримчан невідомо – офіційної програми переселення досі немає

Куди повинні виселити кримчан невідомо – офіційної програми переселення досі немає

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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