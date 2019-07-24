"Це геноцид!" Кримчани забили на сполох через масове виселення

У анексованому Криму жителі селища Гурзуф забили на сполох через бажання керівництва дитячого центру "Артек" знести всі споруди, що межують з табором.
"Палісадники, гаражі, прибудови – все піде під ківш заради нового паркану "Артека". Але на цьому табір не зупиниться: слідом у людей відберуть квартири, впевнені в селищі", – йдеться у публікації "Примечания".
При цьому куди повинні виселити кримчан невідомо – офіційної програми переселення досі немає.
На відповідну подію вже відреагували користувачі мережі.
"Окупанти викидають людей в Гурзуфі на вулицю – будинки під знесення. Дев'ятьох орки довели до смерті. Люди кричать, що це геноцид і що вони раніше були сліпі. На оккупендум більше б не пішли", – пише в Twitter блогер Кримський бандерівець.
"За право "померти на батьківщині" треба постраждати! Зате їх квартирки не дістануться "біндерам і солдатам НАТО", – іронізує grey cat.
"Можу посперечатися: у 14-му всі вони як один раділи Рашці! Карма, вона така!" – резюмувала Наталі.
Куди повинні виселити кримчан невідомо – офіційної програми переселення досі немає
Крим.Оккупанти викидають людей в Гурзуфі на вулицю-будинку під снос.Девятерих орки довели до смерті.Люді кричать, що це геноцид і що вони раніше були слепи.На оккупендум більше б не пішли- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 22 липня 2019 р
Відео1 https://t.co/KhzpMQO7Ft
Відео2 https://t.co/eASQ1MsZqZ
Деталі https://t.co/wlZVGOQlQO pic.twitter.com/IkX8Vmy9DF
За право "померти на батьківщині" треба постраждати! Зате їх квартирки не дістануть "Біндер і Салдат НАТО".- grey_cat (@ grey_cat9099) 22 липня 2019 р
можу посперечатися в 14-м все вони як один раділи Рашке! карма, вона така!- Наталі 25% (@ Aurika000) 22 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.
Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".