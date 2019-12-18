"Це дорога в пекло!" Фріз назвала загрозу для вчителів у новій ініціативі Мінсоцу

Депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз розгромила наміри Міністерства соціальної політики щодо збільшення прожиткового мінімуму майже вдвічі та назвала їх неконституційними.

Як депутатка написала на своїй сторінці у Facebook, якби Мінсоц пропонував відв'язати від прожиткового мінімуму штрафи чи пеню, то це могло б бути прийнятним. Але під прикриттям відв'язки від прожиткового мінімуму уряд пропонує відв’язати від нього перший тарифний розряд, а відповідно і заробітну плату щодо нього.

"А тепер приклад: вчитель першого тарифного разряду отримує заробітну плату із розрахунку чотири прожиткові мінімуми. Нагадую, що в Держбюджеті на 2020 рік закладено прожитковий мінімум у розмірі 4251 грн. Тобто вчитель мав би отримати в наступному році 17 004 грн. "Але відв’язка зарплати вчителя першого разряду від прожиткового мінімуму призведе до того, що, у кращому разі, йому нарахують середню заробітну плату, що буде майже втричі менша, ніж та, що могла б бути, тобто лише +/- 6000 грн", – пояснила парламентарка.

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За її словами, цей законопроєкт є неконституційним, адже порушує норми Основного закону в частині прав українців і погіршує соціальні гарантії.

Крім того, він дозволяє уряду заморозити заробітну платну державним службовцям, влаштувати ручне регулювання, що може мати ознаки корупційних ризиків.

"Зважаючи на вищевикладене, звертаюся до правоохоронних органів та профільного комітету Верховной Ради України щодо недопущення ухвалення цієї законотворчості Кабміну", – написала Фріз.

Як писав OBOZREVATEL, Кабмін внесе до Верховної Ради проєкт закону про зміни до Бюджетного кодексу, який передбачає відв'язування зарплат від прожиткового мінімуму. Це у майбутньому нібито дозволить вдвічі підвищити ставку відповідної виплати.

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