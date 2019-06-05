"Це бомба": близький соратник Путіна несподівано влаштував підлість Росії

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не збирається платити Росії за газ, який був поставлений Придністровському регіону.

"Борг Придністровського регіону за газ – це дуже серйозна проблема. Ми за цей газ ніколи не заплатимо. Споживачі з правого берега Дністра справно платять за газ, а це борг лівого берега. І це питання потрібно обговорювати", – повідомив Додон, передає "Інтерфакс".

Лідер Молдови зазначив, що обговорював це питання з віце-прем'єром РФ Дмитром Козаком, який завершив свій візит у країну, а також побував у Придністров'ї.

"Є ризики, що з нового року ми можемо залишитися без російського газу. Всі знають про те, що обговорюється питання про припинення транзиту російського газу через Україну. Ми спробуємо вирішити це питання через інші джерела, хоча і буде непросто. А Придністров'я більше не зможе безкоштовно отримувати російський газ. І ситуація в регіоні зміниться докорінно. Це змінює все для Придністров'я", – заявив Додон.

Він також підкреслив, що договір з "Газпромом" на постачання газу в Молдову закінчується вже 1 січня 2020 року.

"Проблема газу – це бомба, яка може дуже небезпечно для нас вибухнути", – резюмував Додон.

Додон заявив, що не збирається платити Росії за газ, який був поставлений Придністровському регіону

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