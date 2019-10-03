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3 жовтня • оновлено в 05:00
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"Це блеф": експерт з енергетики висміяв плани РФ щодо "Північного потоку-2"

1.1т Читати матеріал російською

В "Центрі Разумкова" назвали блефом плани Російської Федерації добудувати газопровід в обхід України "Північний потік-2" до кінця 2019 року.

У коментарі OBOZREVATEL директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко пояснив, що це неможливо зробити в такі стислі терміни. Тим паче, без надання дозволу на прокладку труб в своїх територіальних водах від Данії.

За його словами, це більше схоже на підвищення ставок з боку Росії у переговорному процесі щодо підписання нового договору про транзит газу до Європи через Україну, термін якого спливає 1 січня 2020 року.

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"Вони можуть казати: "Ми і без вашого маршруту обійдемося, зараз от свій добудуємо", та навряд чи Росії вдасться добудувати цей маршрут раніше весни наступного року", – вважає експерт з енергетики.

"Це блеф": експерт з енергетики висміяв плани РФ щодо "Північного потоку-2"

"Крім того, щоб цей проект запрацював, по території Німеччини ще потрібно прокласти відповідну інфраструктуру. До того ж мало просто прокласти газопровід, його необхідно протестувати, тож до повноцінного запуску по ньому газу також потрібен час", – пояснив Омельченко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Росія
Теги
Північний потік - 2 транзит газу
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вам то легче от этого дырявые?Пусть весной,или летом ,будете без контракта качать, никуда не денетесь.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Эксперту с оседлецом под кастрюлей нужно верить
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
И мост в Крым тоже не построят
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