"Це блеф": експерт з енергетики висміяв плани РФ щодо "Північного потоку-2"

В "Центрі Разумкова" назвали блефом плани Російської Федерації добудувати газопровід в обхід України "Північний потік-2" до кінця 2019 року.

У коментарі OBOZREVATEL директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко пояснив, що це неможливо зробити в такі стислі терміни. Тим паче, без надання дозволу на прокладку труб в своїх територіальних водах від Данії.

За його словами, це більше схоже на підвищення ставок з боку Росії у переговорному процесі щодо підписання нового договору про транзит газу до Європи через Україну, термін якого спливає 1 січня 2020 року.

"Вони можуть казати: "Ми і без вашого маршруту обійдемося, зараз от свій добудуємо", та навряд чи Росії вдасться добудувати цей маршрут раніше весни наступного року", – вважає експерт з енергетики.

"Крім того, щоб цей проект запрацював, по території Німеччини ще потрібно прокласти відповідну інфраструктуру. До того ж мало просто прокласти газопровід, його необхідно протестувати, тож до повноцінного запуску по ньому газу також потрібен час", – пояснив Омельченко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США у липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіштовхнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема регулювання цього газопроводу.

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