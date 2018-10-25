''Це аварія'': озвучені проблеми зі скандальними турбінами Siemens у Криму

Проблеми зі скандальними газовими турбінами Siemens на Балаклавській теплоелектростанції поблизу Севастополя, де під час тестових робіт через викид пари було пошкоджено дах однієї з будівель, серйозніші, ніж намагається представити Російська Федерація.

"Це аварія, а не інцидент. Судячи з усього, основні робочі елементи - котлоагрегати, турбоагрегати - серйозно не постраждали, але тим не менше це була проблема, яку потрібно вирішувати", - заявив глава українського Бюро комплексного аналізу прогнозів Сергій Дьяченко, повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому фахівець фонду енергетичної безпеки Росії Олександр Пасічник не вважає, що проблеми з запуском турбін Siemens позначаться на енергозабезпеченні Криму.

"Тести можуть супроводжуватися різними складнощами, це все можна виправити. Зараз у Криму енергодефіциту немає, за великим рахунком, все в порядку. Я вважаю, що планові відключення пов'язані з тимчасовими регламентними роботами. Попереду зима, треба все налагодити", - зазначив він.

У той же час Дьяченко акцентував увагу на тому, що важлива не стільки кількість, скільки якість енергогенеруючих потужностей.

"Є дефіцит маневрових потужностей, тобто виникають проблеми при покритті пікових навантажень. Там значна частина генерації - на дизелі і мобільних турбоагрегатах, які завезли. Вони не розраховані на роботу в стаціонарному режимі. Це, по-перше, позначається на надійності, по-друге, всілякі характеристики там не відповідають. Звідси виникають перевантаження лінії з Краснодара, коли щось не спрацьовує", - резюмував глава українського Бюро комплексного аналізу прогнозів.

Нагадаємо, в липні 2017 року Siemens потрапив у серйозний експортний скандал через те, що "Технопромекспорт" доставив до Криму продукцію німецького концерну.

У контракті містився пункт, який строго забороняв установку енергетичного обладнання на території анексованого півострова, проте Росія все одно пішла на порушення договору, модернізувавши, а потім переправивши обладнання до Криму в обхід санкцій ЄС.

У результаті Siemens вирішив вийти зі спільних підприємств у Росії, а також подав позов проти представників "Технопромекспорту". Концерн вимагав від РФ повернення турбін, вироблених для електростанції в Тамані, але в підсумку відправлених до Криму.

Російський суд відмовив Siemens у позові про накладення арешту на поставлені структурам підприємства "Ростех" турбіни для теплоелектростанцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Siemens подав касаційну скаргу до Верховного суду РФ у справі про кримські турбіни.