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4 грудня • оновлено в 01:47
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Трубу "здав" соратник Офісу Президента: викрито несподівані деталі скандалу в ДБР

12.6т
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Радник звільненого голови ДБР Романа Труби Ігор Щербина попався на хабарі через скарги соратника заступника голови Офісу Президента Сергія Трофімова. Виявилося, саме наближений до Офісу підприємець поскаржився на корупцію в правоохоронному органі.

У розпорядження OBOZREVATEL потрапила постанова суду про обшук у квартирі Щербини. З’ясувалось, хабар у $150 тисяч він вимагав у гендиректора Edelburg Development Сергія Кучера. Бізнесмен відомий своїми тісними контактами з Сергієм Трофімовим, а тепер і чесною громадянською позицією. Він не став брати участь у корупції, а пішов у НАБУ.

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Важливо відзначити, що ще кілька днів тому вкладники корпорації "Укрбуд" виходили на пікети після новини про те, що Кучер за рекомендацією з Офісу президента очолить підприємство. Тоді мітингувальники обурилися роботою Кучера як глави Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та його контактами з Максимом Микитасем.

Однак, тепер же зрозуміло, що Сергій Кучер – чесний підприємець, який не готовий давати хабарі і, як радив Зеленський, завжди тримає поруч "гарячий номер" НАБУ.

Трубу "здав" соратник Офісу президента: викрито деталі скандалу в ДБР

"Під час зустрічі Щербини І.В. і представника девелоперської компанії Edelburg Development Кучера С. обговорювалося питання щодо дій слідчих Державного бюро розслідувань і прокурору ГПУ щодо кримінальної справи", – йдеться в постанові суду.

Корупційний скандал довкола Труби став приводом для його звільнення і перезапуску відомства.

Коротка довідка:

Сергій Кучер – гендиректор Edelburg Development, відомий забудовник і колишній глава ДАБІ. Згідно з численними публікаціями в ЗМІ – наближений до заступника голови Офісу президента Сергія Трофимова.

Ігор Щербина – ексначальник головного слідчого управління ГПУ в 2014 – 2015 роках. Труба був його заступником в управлінні прокуратури. За інформацією ЗМІ, нинішній глава Держ бюро розслідувань є кумом Щербини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
скандали
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