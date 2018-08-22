"Три роки боролася з Росією": в Кабміні звільнили торговельного представника України

Кабінет міністрів звільнив Наталію Микольську з посади торговельного представника України і поклав ці обов'язки на першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем'єр, міністр економрозвитку і торгівлі Степан Кубів. За його словами, Микольська написала заяву про звільнення у зв'язку з участю у програмі Стенфордського університету "Нові лідери з України".

"Наталя домоглася підписання Угоди про вільну торгівлю Україна-Канада і завершила переговори щодо підписання Угоди про вільну торгівлю Україна-Ізраїль. Її команда вже три роки мужньо протистоїть торговельній агресії Росії в СОТ", - сказано у повідомленні.

У коментарі "Интерфакс-Україна" сама Микольська розповіла, що у неї запланована зустріч з Нефьодовим для повноцінної передачі керівництва нинішніми проектами.

"У мене запланована зустріч з Максимом Нефьодовим, щоб не було ніяких зупинок в нинішніх проектах. Деякими проектами буде займатися перший віце-прем'єр Кубів Степан Іванович, оскільки він вважає просування експорту одним з найбільших пріоритетів у своїй роботі", - сказала вона.

Наталія Микольська

За її словами, вона має намір займатися дослідницькою роботою і просуванням українського експорту у Кремнієвій долині США.

"Це поки що мої плани на найближчі 10 місяців, а там побачимо", - додала чиновниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 липня стало відомо, що Україна програла Росії суперечку в СОТ щодо обмежень експорту залізничної продукції, які країна-агресор ввела у 2016 році.