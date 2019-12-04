Путін різко відреагував на умови України щодо транзиту газу

Президент Росії Володимир Путін назвав "неприйнятними" умови України для транзиту російського газу в Європу з 1 січня 2020 року.

Про це пише "РБК-Україна". Видання також зазначає, що Путін під час виступ підкреслив, що хоче продовжувати транзит по території України в наступному році (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Путін rt.com

"Росія і Україна зараз ведуть газові переговори. Правда, умови, які нам пропонують українські транзитери (можливі), вони економічно неприйнятні для нас поки. Але я сподіваюся, що це запитна позиція, і вдасться позиції якось узгодити", – сказав Путін.

При цьому голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що запропоновані українською стороною тарифи на транспортування газу в Європу з 2020 року дуже високі. Він також підкреслив, що ці тарифи навіть вищі за ті, за якими сторони працюють зараз.

"Ми знаходимося в постійному контакті з компанією, яка в Україні має стати незалежним газотранспортним оператором (ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"), і наші консультації проходять і в Відні. Ми обговорюємо міжоператорську угоду, ми обговорюємо транспортний договір", – сказав він.

Також чиновник зазначив "велику кількість питань, які стосуються тарифів". "Це дуже-дуже високі тарифи, які значно вище чинного тарифу, за яким ми зараз транзитуємо газ через територію України", – зазначив Міллер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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