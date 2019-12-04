Путін різко відреагував на умови України щодо транзиту газу

Президент Росії Володимир Путін назвав "неприйнятними" умови України для транзиту російського газу в Європу з 1 січня 2020 року.
Про це пише "РБК-Україна". Видання також зазначає, що Путін під час виступ підкреслив, що хоче продовжувати транзит по території України в наступному році (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Володимир Путін
rt.com
"Росія і Україна зараз ведуть газові переговори. Правда, умови, які нам пропонують українські транзитери (можливі), вони економічно неприйнятні для нас поки. Але я сподіваюся, що це запитна позиція, і вдасться позиції якось узгодити", – сказав Путін.
При цьому голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що запропоновані українською стороною тарифи на транспортування газу в Європу з 2020 року дуже високі. Він також підкреслив, що ці тарифи навіть вищі за ті, за якими сторони працюють зараз.
"Ми знаходимося в постійному контакті з компанією, яка в Україні має стати незалежним газотранспортним оператором (ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"), і наші консультації проходять і в Відні. Ми обговорюємо міжоператорську угоду, ми обговорюємо транспортний договір", – сказав він.
Також чиновник зазначив "велику кількість питань, які стосуються тарифів". "Це дуже-дуже високі тарифи, які значно вище чинного тарифу, за яким ми зараз транзитуємо газ через територію України", – зазначив Міллер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".
Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше прийнятого рішення за контрактом на поставку "Газпром" повинен доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення в шведському суді.
2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК відзначили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливо.
30 "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада вже вжила заходи щодо активів "Газпрому" на території країни.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже в вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів по транзиту газу стався в Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо вона до кінця 2019 імплементує європейське енергетичне законодавство.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року.
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