Транзит через Росію: Путін ухвалив нове рішення проти України

Президент Росії Володимир Путін продовжив дію указу про заходи щодо гарантування економічної безпеки та національних інтересів РФ при транзитних перевезеннях вантажів з України до Казахстану і Киргизію через територію Росії.

Відповідний документ опублікований 31 грудня на порталі правової інформації. Зазначається, що документ діятиме до 1 липня 2019 року.

"Внести до Указу президента Російської Федерації від 1 січня 2016 року №1 "Про заходи щодо гарантування економічної безпеки та національних інтересів Російської Федерації при здійсненні міжнародних транзитних перевезень вантажів із території України на територію Республіки Казахстан або Киргизької Республіки через територію Російської Федерації"... зміну, замінивши к пункті 4 слова "до 1 січня 2019 року" словами "до 1 липня 2019 року", — йдеться у документі.

Також в МЗС РФ заявили, що були вимушені вжити заходів через те, що із 1 січня 2016 року набув чинності режим зони вільної торгівлі (ЗВТ) України та ЄС. Таким чином РФ нібито "нівелювала ризики, що виникли для її економіки".

"Обнулення ставок митних зборів при ввезенні європейських товарів в Україну могло призвести до їхнього неконтрольованого перетоку на територію РФ", — зазначено у повідомленні.

Ілюстрація thekievtimes.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Росії 25 грудня розширили санкційний список проти понад 200 фізичних і юридичних осіб України;

згідно з документом, всього у санкційному списку тепер числиться 567 фізичних та 75 юридичних осіб (раніше — 322 громадянина України і 68 компаній).

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