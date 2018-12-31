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Транзит через Росію: Путін ухвалив нове рішення проти України

29.6тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін продовжив дію указу про заходи щодо гарантування економічної безпеки та національних інтересів РФ при транзитних перевезеннях вантажів з України до Казахстану і Киргизію через територію Росії.

Відповідний документ опублікований 31 грудня на порталі правової інформації. Зазначається, що документ діятиме до 1 липня 2019 року.

"Внести до Указу президента Російської Федерації від 1 січня 2016 року №1 "Про заходи щодо гарантування економічної безпеки та національних інтересів Російської Федерації при здійсненні міжнародних транзитних перевезень вантажів із території України на територію Республіки Казахстан або Киргизької Республіки через територію Російської Федерації"... зміну, замінивши к пункті 4 слова "до 1 січня 2019 року" словами "до 1 липня 2019 року", — йдеться у документі.

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Також в МЗС РФ заявили, що були вимушені вжити заходів через те, що із 1 січня 2016 року набув чинності режим зони вільної торгівлі (ЗВТ) України та ЄС. Таким чином РФ нібито "нівелювала ризики, що виникли для її економіки".

"Обнулення ставок митних зборів при ввезенні європейських товарів в Україну могло призвести до їхнього неконтрольованого перетоку на територію РФ", — зазначено у повідомленні.

Ілюстрація

Ілюстрація

thekievtimes.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктЕкспорт та імпорт товарів
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
УкраїнаЕкономіка УкраїниНовини Росіїсанкции
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Путин, кстати, последователен. Обратите внимание на то, что в списке присутствуют только две страны Казахстан и Кыргызстан (Таможенный союз), а таджиков, узбеков и туркмен и стран Закавказья нет. ))))))))
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Что то забыли бандеры на востоке?!))) А ну вперед чистить унитазы на западе)))
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Зямов Oся
Зямов Oся
Михайлов Александр, вот только не надо рогулью указывать где им чистить унитазы. Они и так обиженные и угнетенные.
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rercjd Micha
rercjd Micha
Как он мог! Это подло! Даже зрадно!
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