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21 січня • оновлено в 13:07
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
Політичний оглядач Всі статті автора

Трамп у Бункері, а Зеленський з бенефісом: що відбувається на Форумі в Давосі і скільки це коштує

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Проблеми охорони здоров'я, ринок праці та війни по всьому світу. Саме такі теми найближчі 3 дні обговорюють світові лідери у Давосісеред запрошених і велика делегація з України.

До Швейцарії злітається весь вітчизняний бомонд. У рейси вже вирушають перші особи країнивключаючи президента, прем'єра і фракцію "Слуга народу".

Що саме робитиме делегація, скільки коштуватиме відвідування Давосу і про що говорять в усьому світі – з'ясовував OBOZREVATEL.

Чим здивує Давос у 2020-му

З 21 по 24 січня там відбувається щорічний Всесвітній економічний форум, куди злітаються лідери з багатьох країн світу. Зустрічі організовуються ще з 1971 року. Обговорюють загальні світові проблеми – глобальне потепління, глобалізацію, роботизацію тощо.

Цього року організатори фокусуються на таких сферах:

  • охорона здоров'я

  • ринок праці

  • глобальне потепління

  • нові технології та впровадження систем

  • врегулювання конфліктів і гарячі точки по всьому світу.

По суті, стандартний набір тем для таких заходів. Цікаво, що цього року на зустріч прилетить Дональд Трамп. Він може оселитися в незвичайному і дорогому готелі "Інтерконтиненталь". Будівля має округлу форму, а всередині будівлі – броньований поверх і цілий бункер!

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Готель Інтерконтиненталь

Готель Інтерконтиненталь

Але не виключено, що зупиниться він у готелі Marriott у Цюріху. Повідомляється, що посольство США забронювало там номер на загальну суму у 200 тисяч доларів. Щоправда, де саме зупиниться Трамп – таємниця за сімома печатками.

Виступає на заході і відома екоактивістка Ґрета Тунберг. Вона знову просуває ідею боротьби із впливом людини на природу.

Трамп у Бункері, а Зеленський з бенефісом: що відбувається на Форумі в Давосі і скільки це коштує
Ґрета Тунберг виступила в перший день

Ґрета Тунберг виступила в перший день

Традиційно така подія в Давосі приваблює просто колосальну увагу з усього світу. Зокрема і з боку антиглобалістів і противників США. Цього року сотні активістів з'їхалися до Швейцарії – вони проводять мітинги, виступають проти змін у кліматі тощо.

Поліції також багато. За даними американського каналу CNBC, у Давосі солдати патрулюють вулиці, а на підходах до місця проведення заходу перевіряють як автомобілі, так і особисті речі.

"Снайперів можна побачити на дахах будівель; Безпека, очевидно, надзвичайно жорстка і на головному форумі, відомому як Конгрес-центр", – наголосили у виданні.

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Поліції на вулицях дуже багато

Поліції на вулицях дуже багато

Навколо місця проведення чергують снайпери

Навколо місця проведення чергують снайпери

Влада Швейцарії витратить на безпеку в місті понад 9 мільйонів доларів. Охороняють перших осіб і учасників Форуму близько 5 тисяч працівників поліції та різних швейцарських спецслужб.

Поїде Зеленський і КО – що робитимуть?

На захід поїде і чимала українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським, а також прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком. Також будуть і 19 народних депутатів від "Слуги народу".

Як розповіла OBOZREVATEL нардепка від "Слуги" Євгенія Кравчук, делегація парламентарів проведе кілька зустрічей у рамках "Українського сніданку". Тема дискусії – "Україна 2020 – нова реальність, нові виклики".

"Участь у чинному з'їзді для України особливо важлива, оскільки зарубіжні партнери не знайомі з новими членами уряду, депутатами. Для них майже всі ми – незнайомі люди без тривалого політичного досвіду. За таких обставин нам відводиться роль комунікаторів, які можуть розповісти про зміни, що відбуваються в Україні, про закони, що відкривають нові можливості для інвесторів. Наприклад, про концесії. Або про те, що у 2020 році запланована велика приватизація державних підприємств. І ми цю можливість використовуватимо максимально", – наголосила Кравчук.

З нардепів до Швейцарії летять: Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, представники "Голосу" Кіра Рудик, Ярослав Юрчишин, Ярослав Железняк та інші.

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Краєвид на курорт

Краєвид на курорт

На сайті "Українського сніданку" зазначено, що крім вітчизняної делегації в Давосі виступатиме Олег Сенцов, відомий ведучий Фарід Закарія, виконавчий директор General Atlantic Білл Форд, головний виконавчий директор Jigsaw і інші.

Летять на зустрічі вітчизняні олігархи, бізнесмени і топменеджери: Віктор Пінчук, директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк та інші.

До слова, українська делегація прибуває у Давос в обід 21 січня і пробуде там кілька днів. Президент же вилітає на зустріч 22 січня і пробуде там всього лише один день.

Виступ Зеленського

Виступ Зеленського

Скріншот

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський проведе там кілька зустрічей. В офіційній програмі Форуму написано, що він виступати з окремим посланням. Судячи з усього – для іноземних інвесторів і лідерів.

Візит Зеленського буде недовгим, адже вже 23 січня у нього заплановані зустрічі в Ізраїлі. OBOZREVATEL раніше вже детально писав, що глава держави візьме участь у Всесвітньому Форумі Голокосту. Там він проведе переговори як із політиками, так і з ізраїльським бізнесом.

Скільки це коштує і чиїм коштом?

Поїхати до Швейцарії – справа недешева. Тільки за найскромнішими підрахунками 2-3 дні в Давосі коштуватимуть мінімум 2-3 тисячі доларів, з урахуванням проживання, харчування та перельоту. Безумовно, готелі та апартаменти можна знайти на будь-який смак, і за 5-6 тисяч доларів.

Середня ж вартість польоту – близько 8-10 тисяч гривень.

Готелі на Booking

Готелі на Booking

Скріншот

Готелі на Booking

Готелі на Booking

Скріншот

При цьому, як запевняє голова Верховної Ради Дмитро Разумков, нардепи полетять у Давос власним коштом. Держава не витратить ні копійки.

Загалом форум у Давосі суттєво не вплине на ситуацію в Україні. Це більше іміджевий захід, грубо кажучи – "тусівка". На ній світові лідери і просто заможні бізнесмени проводять неформальне спілкування, обмінюються досвідом та власними ідеями.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Євгенія Кравчук Грета Тунберг Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Швейцарія
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Трамп не прилетит! Не стоило выделять ему место в блоге и забирать наше время.
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canger ralph
canger ralph
"...нардепы полетят в Давос за свой счет." А почему-то уверен, что за мой!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
За свой счет? Не смешите. Они же нищие у вас, ну во всяком случае сами так говорят, мол зарплат не хватает на самое необходимое)
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