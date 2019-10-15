Трамп ударив "пекельними" санкціями по Туреччині

Президент США Дональд Трамп ввів санкції проти міноборони і міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військову операцію в Сирії.

Про відповідний наказ офіційно оголосив державний секретар США Майкл Помпео, передає "Укрінформ".

"У п'ятницю США заявили про намір відреагувати на односторонній військовмй наступ Туреччини на північному сході Сирії. Президент Дональд Трамп підписав указ, щоб змусити Туреччину припинити цей наступ", – сказав він.

Дональд Трамп і Реджеп Ердоган РБК

За словами Помпео, Трамп наділив мінфін і Держдеп повноваженнями "розглядати і вводити санкції проти осіб, суб'єктів або урядовців Туреччини, причетних до дій, які загрожують цивільним особам або призводять до подальшого погіршення світу, безпеки і стабільності на північному сході Сирії".

У Білому домі вважають, що дії Анкари помітно підривають кампанію проти ІГІЛ, загрожують цивільному населенню і безпеці регіону. Якщо турецька операція триватиме, це посилить гуманітарну кризу і може мати катастрофічні наслідки, впевнені американські чиновники.

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"Щоб уникнути подальших санкцій, як передбачає цей указ, Туреччина повинна негайно припинити односторонній наступ і повернутися до діалогу зі США щодо безпеки на північному сході Сирії", – підкреслив Помпео.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент оголосив про початок нової військової операції.

Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "позарамкові" дії.

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