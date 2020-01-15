Трамп накрутив світові ціни на нафту

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 15 січня, виросли в процесі азіатських торгів через торговельну війну США з Китаєм.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,34 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив на 0,2% – до 58,15 долара за барель. Про це свідчать результати торгів.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Крім того, ціна російської нафти Urals піднялася на 0,3% до 58,80 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

За словами експертів, позитивний настрій трейдерів погіршився після появи інформації про те, що США не планують нового зниження мит для китайських товарів до президентських виборів у листопаді 2020 року.

Втім, фундаментальні фактори для нафтового ринку свідчать на користь зниження цін у майбутньому з урахуванням сигналів надлишкової пропозиції сировини.

Світові ціни на нафту й курс гривні – головні фактори, які впливають на вартість бензину й дизельного палива. Це пов'язано з тим, що Україна імпортує майже 80% нафтопродуктів.

Позитивний настрій трейдерів погіршився після появи інформації про те, що США не планують нового зниження мит для китайських товарів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 січня ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

Різке зростання показала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

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