Головна Новини
15 січня • оновлено в 10:53
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Трамп накрутив світові ціни на нафту

1.7т
Читати матеріал російською

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 15 січня, виросли в процесі азіатських торгів через торговельну війну США з Китаєм.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 64,34 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив на 0,2% – до 58,15 долара за барель. Про це свідчать результати торгів.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

Новини
Нафта впаде до $10: у Росії забили на сполох через майбутній крах економіки

Крім того, ціна російської нафти Urals піднялася на 0,3% до 58,80 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

За словами експертів, позитивний настрій трейдерів погіршився після появи інформації про те, що США не планують нового зниження мит для китайських товарів до президентських виборів у листопаді 2020 року.

Втім, фундаментальні фактори для нафтового ринку свідчать на користь зниження цін у майбутньому з урахуванням сигналів надлишкової пропозиції сировини.

Світові ціни на нафту й курс гривні – головні фактори, які впливають на вартість бензину й дизельного палива. Це пов'язано з тим, що Україна імпортує майже 80% нафтопродуктів.

Позитивний настрій трейдерів погіршився після появи інформації про те, що США не планують нового зниження мит для китайських товарів

Позитивний настрій трейдерів погіршився після появи інформації про те, що США не планують нового зниження мит для китайських товарів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 січня ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

  • Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

  • Різке зростання показала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Дональд Трамп
Місце
Україна
Теги
Urals WTI Brent
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
5
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Цены выросли на 0,3 и 0,2 % а обосос в заголовке пишет "Трамп взвинтил цены"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги