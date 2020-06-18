Трамп бурчав через санкції проти Путіна і Росії, – колишній радник Болтон

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон у мемуарах заявив, що Трамп у приватному порядку скаржився на санкції проти Росії, хоча публічно їх підтримував.

Про це він написав у книзі "Кімната, де це сталося", з посиланням на СNN повідомила "Європейська правда". За словами Болтона, Трамп постійно "бурчав і скаржився" на санкції, хоча на публіці їх пропагував.

Болтон стверджує, що після того, як США оголосили про перший раунд санкцій щодо Росії за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки у Великій Британії, Трамп захотів їх скасувати, бо вважав, що вони занадто жорсткі для президента Росії Володимира Путіна.

"Трамп велів Помпео зателефонувати Лаврову і сказати, що "якийсь бюрократ" опублікував санкції – дзвінок міг відбутися або ні", – пише Болтон.

Болтон також заявив, що Трамп не дав випустити заяву з критикою Росії у зв'язку з десятою річницею вторгнення РФ в Грузію.

Колишній радник з національної безпеки пише, що ці дії відображають те, наскільки Трампу було складно відокремити особисте ставлення від офіційних відносин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній канцлер Німеччини і друг президента Росії Володимира Путіна Герхард Шредер заявив, що жоден російський президент не віддасть Крим Україні.

Також Шредер висловився за зняття санкцій з Росії під приводом допомоги їй у боротьбі з епідемією та зменшення втрат економіки від карантину.

У Європі заявили, що зняття санкцій з Росії зупинить війну на Донбасі. Там вважають, що РФ розв'язала війну просто тому, що побоюється за свою безпеку.

США продовжать політику санкцій щодо Росії, яка розв'язала війну на Донбасі. Про це стало відомо після переговорів держсекретаря США Майка Помпео з главою МЗС Дмитром Кулебою.

Посли країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії за анексію Криму ще на один рік. Вони не прислухалися до вмовлянь Кремля послабити тиск під приводом боротьби з пандемією.

У Росії назвали "аморальною" відмову країн Заходу, України та Грузії зняти з неї санкції під приводом боротьби з пандемією коронавірусу. Цю вимогу Кремля було заблоковано на рівні ООН.