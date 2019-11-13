Ціни на нафту еталонних марок у середу, 13 листопада, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 61,83 долара за барель, що на 0,6% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 0,5% – до 56,57 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 0,9% до 59,88 долара за барель.

Ціна нафти Urals знизилася Maanimo

Вартість сировини впала на ослабленні оптимізму щодо торгових переговорів США і Китаю, передає "Інтерфакс".

За словами аналітиків, розвиток торговельних переговорів США-КНР є найбільш "значущим тригером" для глобальних настроїв і буде впливати на нафтові котирування.

"Розчарування інвесторів викликала промова президента США Дональда Трампа, в якій не було новин про переговори", – відзначають експерти.

Ціни на нафту еталонних марок в середу, 13 листопада, впали в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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