"Токсична для інвесторів": у Росії забили на сполох через загибель фондового ринку

Російська Федерація стала токсичною для іноземних інвесторів, що вдарило по фондовому ринку країни.

"Росія токсична, тому Morgan Stanley взагалі покинув російський ринок, а від локального бізнесу Deutsche Bank, Credit Suisse, Bank of America залишилися ріжки та ніжки", – пише в колонці Forbes Russia шеф-редактор видання Микола Мазурін.

Зокрема, журналіст звернув увагу на арешт американського фінансиста Майкла Калві. Ще в 1994 році він зареєстрував перший фонд прямих інвестицій, а за 25 років фонди Baring Vostok Capital Partners вклали понад $3,5 млрд у 80 російських компаній.

"Калві зараз під домашнім арештом і не може навіть вийти на терасу свого пентхауса з видом на Великий театр, тому що, на думку звинувачення, великий ризик його падіння вниз... Тут можна задати і риторичне питання: чи варто було продовжувати вести бізнес у Росії після введення санкцій і поступового перетворення російсько-американських відносин у театр абсурду", – пише Мазурін.

"Гучна тривала вечірка на російському інвестиційному ринку закінчилася, залишилися лише розбиті келихи і плями на скатертині. І не так важливо, хто винен, важливо, до чого ми прийшли майже через 30 років фінансової еволюції: немає ринку, немає бізнесу, немає нічого. На ландшафті ядерної зими – тільки держава" – резюмував журналіст.

Журналіст звернув увагу на арешт американського фінансиста Майкла Калві ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого у Москві затримали засновника інвестиційної компанії Baring Vostok Майкла Kалві. Громадянин США був затриманий російськими силовиками за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ.

Басманний суд Москви 16 лютого заарештував на два місяці Калві та ще п'ятьох осіб, зокрема й трьох працівників інвестфонду, в справі про розкрадання у банку "Восточный" 2,5 мільярда рублів.

Пізніше стало відомо, що посол США у Росії Джон Хантсман не поїде на Петербурзький міжнародний економічний форум, поки засновник інвестфонду Baring Vostok Майкл Калві залишається під арештом.

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