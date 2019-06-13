"Тільки в спецмагазинах": у Росії захотіли серйозно ускладнити продаж алкоголю і сигарет

У Росії можуть з'явитися спеціалізовані магазини для продажу тютюну та алкоголю – вхід туди неповнолітнім буде заборонено.

Відповідний законопроект схвалило Міністерство охорони здоров'я РФ, передають "Известия".

У російському відомстві вважають, що обмеження продажу даних продуктів призведе до зниження їх споживання.

"Ключова мета нашого законопроекту – знизити спонтанне споживання алкогольної і тютюнової продукції. За нашими даними, близько 30% покупок припадає саме на цей тип споживання", – повідомив один з авторів законопроекту депутат ЛДПР Андрій Свинцов.

Водночас цю ідею не підтримали Федеральна антимонопольна служба і Міністерство економічного розвитку Росії.

Представники обох відомств вважають, що відкриття спеціалізованих магазинів для продажу тютюну та алкоголю сильно відіб'ється на інших торгових точках.

Крім того, є ризик, що без подібних магазинів залишаться дрібні населені пункти.

У Росії захотіли серйозно ускладнити продаж алкоголю і сигарет "Известия"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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