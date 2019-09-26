Tesla і розкішні особняки: журналісти показали, де і як живе Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков володіє будинком площею 492 кв. м і земельною ділянкою 1020 кв. м на Софіївській Борщагівці у Києво-Святошинському районі.

У глави парламенту також є 500 кв. м землі в селі Здорівка Васильківського району Київської області. Там же у нього і квартира площею 232,5 кв. м, повідомляють "Вести".

Крім того, Разумков задекларував квартиру в Києві на 75 кв. м, ще одна на 165,55 кв. м – вказана в рівних частинах з його матір'ю, актрисою Наталією Кудрею.

На Софіївській Борщагівці журналісти сфотографували великий двоповерховий особняк блакитного кольору, який належить спікеру Ради.

Право власності на будинок та земельну ділянку Разумков оформив у кінці квітня 2016 року. Згідно з даними декларації, вартість будинку становить 2,9 млн грн, а землі – 642,5 тис. грн.

"Квадрокоптер дозволяє зазирнути за високу огорожу. Але надто заглибитися у територію дрону не вдається: ця ділянка потрапляє у так звану зону відсутності сигналу для квадрокоптера через близькість аеропорту", – відзначають журналісти.

Журналісти показали, де і як живе спікер Верховної Ради Дмитро Разумков "Вести"

У селі Здорівка знаходиться другий за величиною об'єкт нерухомості, яким володіє Разумков. Двоповерховий будинок на два під'їзди розділений навпіл на дві сім'ї.

Між двома частинами тонкий паркан. Поруч з будинком знаходиться велике озеро.

Журналісти показали, де і як живе спікер Верховної Ради Дмитро Разумков "Вести"

Разумков зареєстрував цю нерухомість у 2009 році. Її вартість становила 648,5 тис. грн або близько $80 тис. за старим курсом.

За парканом журналісти помітили BMW Х5 чорного кольору і нову Tesla сірого кольору без номерів. Такі електромобілі зараз продають за $75 тис.

Однак у декларації спікера вказані інші авто: Toyota Land Cruiser 200, Mazda 6 і Toyota Camry.

Журналісти показали, де і як живе спікер Верховної Ради Дмитро Разумков

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з сім'єю проживає в селищі Іванковичі у Київській області. Котеджне містечко "Маєток" розташоване у 30 кілометрах від столиці.

Будинок площею 353 квадратних метри він купив у 2008 році за 814,9 тисячі гривень. На той час курс був 6,9 гривні за долар, відповідно ціна особняка становила близько 118,6 тисяч доларів.

Через чотири місяці Зеленський купив тут же 12 соток землі за 702,2 тисячі гривень, що тоді становило 91,2 тисячі доларів.

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