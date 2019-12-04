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4 грудня • оновлено в 10:07
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Терміново скликають засідання: у Гончарука зібралися обезголовити "Укрзалізницю"

2.3т
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Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що УЗ розгляне це кадрове питання вже наступного тижня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пан Кравцов поінформував мене, як міністра інфраструктури, що звертається до наглядової ради з проханням провести позапланове зібрання, де хоче, щоб розглянули результати діяльності його як голови правління та членів його команди. А також розглянули питання його звільнення", – заявив Криклій.

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За його словами, міністерство також часто отримує прохання звільнити Кравцова, зокрема від профільних профспілок.

"Чекаємо, що на наступному тижні наглядова рада розгляне це питання", – резюмував Криклій.

Євген Кравцов попросив наглядову раду УЗ розглянути питання його звільнення

Євген Кравцов попросив наглядову раду УЗ розглянути питання його звільнення

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Владислав Криклій Євген Кравцов
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця Міністерство інфраструктури
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