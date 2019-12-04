Терміново скликають засідання: у Гончарука зібралися обезголовити "Укрзалізницю"

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій очікує, що УЗ розгляне це кадрове питання вже наступного тижня, передає "Інтерфакс-Україна".
"Пан Кравцов поінформував мене, як міністра інфраструктури, що звертається до наглядової ради з проханням провести позапланове зібрання, де хоче, щоб розглянули результати діяльності його як голови правління та членів його команди. А також розглянули питання його звільнення", – заявив Криклій.
За його словами, міністерство також часто отримує прохання звільнити Кравцова, зокрема від профільних профспілок.
"Чекаємо, що на наступному тижні наглядова рада розгляне це питання", – резюмував Криклій.
Євген Кравцов попросив наглядову раду УЗ розглянути питання його звільнення
РБК-Україна
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