Тариф на газ: Гройсман розповів, коли чекати нового підвищення ціни

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ціна на газ для населення не буде підвищуватися до кінця опалювального сезону 2018-2019-го.

Таку інформацію він озвучив під час чергового засідання Кабінету міністрів у середу, 24 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Хочу чітко повідомити, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися не буде. Крапка", — заявив прем'єр.

Він також підкреслив той факт, що Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону. Таким чином йому нічого не загрожує, додав Гройсман.

#Енергонезалежність. За 9 місяців цього року вже видобуто державними компаніями 15,45 млрд кубів газу, 24,85 млн тонн вугілля. У газосховищах накопичено 16,33 млрд кубів газу. Хочу всіх запевнити: на опалювальний сезон газу вистачить. pic.twitter.com/ILEmxHopdL — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 жовтня 2018 р.

Згідно з інформацією наближених до переговорного процесу джерел OBOZREVATEL, у кінці опалювального сезону (квітень 2019-го) українців чекає ще одне подорожчання газу. При цьому тариф підвищать таким чином, щоб українці платили на 20% менше за ринкову ціну (для цього ціни доведеться підняти приблизно на 20-30%).

Вже у 2020 році. згідно з домовленостями з МВФ, в Україні ціни на газ для населення повинні повністю зрівняти з імпортним паритетом. Нова ціна залежатиме від ситуації на світовому ринку.

Під час засідання Гройсман додав, що затверджена напередодні урядом програма субсидій дозволить захистити всіх українців, які мають потребу в цьому, а ті "хто має невисокі доходи, вже мають субсидії" та підвищення їх не зачепить.

Також прем'єр наголосив, що водночас із підняттям ціни на газ уряд виділив 14 млрд грн на заходи енергоефективності — утеплення будинків, заміну вікон та модернізацію теплоносіїв, що має допомогти на 60% заощадити споживання тепла.

З наступного року впроваджуємо новий фонд енергоефективності. До нього з різних державних джерел та коштів європейських партнерів акумулюємо приблизно 14 млрд грн. Гроші підуть на утеплення багатоповерхівок, ОСББ, енергоефективні вікна, які дадуть до 60% економії споживання тепла — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня Кабінет міністрів під час позачергового засідання одноголосно прийняв рішення підвищити тариф на газ на 23,5%. Основна причина — наполеглива рекомендація з боку МВФ. Без подорожчання газу Україна б не отримала черговий кредитний транш і не змогла б обслуговувати держборг.