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Тариф на газ: Гройсман розповів, коли чекати нового підвищення ціни

26.9тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ціна на газ для населення не буде підвищуватися до кінця опалювального сезону 2018-2019-го.

Таку інформацію він озвучив під час чергового засідання Кабінету міністрів у середу, 24 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Починають зараз говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Хочу чітко повідомити, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися не буде. Крапка", — заявив прем'єр.

Він також підкреслив той факт, що Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону. Таким чином йому нічого не загрожує, додав Гройсман.

Згідно з інформацією наближених до переговорного процесу джерел OBOZREVATEL, у кінці опалювального сезону (квітень 2019-го) українців чекає ще одне подорожчання газу. При цьому тариф підвищать таким чином, щоб українці платили на 20% менше за ринкову ціну (для цього ціни доведеться підняти приблизно на 20-30%).

Вже у 2020 році. згідно з домовленостями з МВФ, в Україні ціни на газ для населення повинні повністю зрівняти з імпортним паритетом. Нова ціна залежатиме від ситуації на світовому ринку.

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Під час засідання Гройсман додав, що затверджена напередодні урядом програма субсидій дозволить захистити всіх українців, які мають потребу в цьому, а ті "хто має невисокі доходи, вже мають субсидії" та підвищення їх не зачепить.

Тариф на газ: Гройсман розповів, коли чекати нового підвищення ціни

Також прем'єр наголосив, що водночас із підняттям ціни на газ уряд виділив 14 млрд грн на заходи енергоефективності — утеплення будинків, заміну вікон та модернізацію теплоносіїв, що має допомогти на 60% заощадити споживання тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня Кабінет міністрів під час позачергового засідання одноголосно прийняв рішення підвищити тариф на газ на 23,5%. Основна причина — наполеглива рекомендація з боку МВФ. Без подорожчання газу Україна б не отримала черговий кредитний транш і не змогла б обслуговувати держборг.

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціна на газ
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Об'єкт
Україна
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Бровкиг Иван
Бровкиг Иван
свежо предание ,да верится с трудом.Он уже давал подобное обещание в 2015. Интересно,а по примеру гаранта он каяться не собирается?!!!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Кабмин решил обложить налогом деньги заробитчан, которые они присылают в Украину. Видимо, Гройсман возглавил движение «Шкуродёры и без границ».
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Arhipenko Sergey
Arhipenko Sergey
Вова ну кому ты пиз...шь. Народ Украины тикае из страны от таких как вы правителей. Скоро земельку продадите и пиз...ц Украине. ТВАРИ.
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