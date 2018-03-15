Тариф на електроенергію для українців має зрости на 49%: опубліковано документ

В Україні 1 кВт*год електроенергії повинен коштувати 251 коп. Це на 49% вище чинного тарифу.

Згідно з розрахунками Національної комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), які потрапили у розпорядження "Обозревателя", навіть після підвищення тарифів на електроенергію в минулому році населення продовжило оплачувати лише частину від реальної вартості електроенергії.

Тариф на електроенергію має бути на 49% вище Розрахунки НКРЕКУ

Тариф на електроенергію має бути на 49% вище Розрахунки НКРЕКУ

Крім того, в документі стверджується, що український "струм" найдешевший в Європі. Так, мінімальний тариф у Європі 3,35 грн за кВт*год, тоді як в Україні перші 100 кВт*год продають за 90 коп., а кожен наступний кВт - 1,68 грн.

Собівартість електроенергії зросла через подорожчання палива на міжнародних ринках, девальвації гривні, зростання цін на промислову продукцію тощо. У відповідь на офіційний запит в НКРЕКУ заявили, що вартість електроенергії переглянуть тільки до липня наступного року. Варто враховувати, що до цього моменту собівартість електроенергії буде ще вища.

Як повідомляв "Обозреватель", Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), з 1 квітня збільшить тарифи компаній у сфері постачання і розподілу електроенергії.