''Так бути не повинно!'' Росію ткнули носом в прокол із Кримським мостом

При будівництві Кримського моста росіяни обрали непридатний грунт для створення земляного насипу, що загрожує серйозними аваріями і людськими жертвами.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, основною проблемою, про яку говорили ще при проектуванні Кримського мосту, – є складна геологія в місці будівництва об'єкта.

Тектонічні плити під мостом знаходяться в постійному русі, через що конструкція мосту постійно рухається, а м'які і рухливі грунти не дають можливості для створення насипу під залізничне полотно.

Крім того, росіяни обрали непридатний грунт для створення земляного насипу, а його заміна коштуватиме окупантам додаткові 2,9 млрд рублів. У зв'язку з цим введення в експлуатацію залізничного прольоту знову відкладається.

Експерти попередили, що зміщення паль може привести до катастрофи на залізничному прольоті Кримського мосту.

"З одного боку, йде просідання, з іншого – випирають палі, їх виштовхує на поверхню, і виходить перекіс, а на залізниці такого не повинно бути, повинна бути ідеальна поверхня", – пояснив старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар.

За його словами, в глинах можливі будь-які катаклізми, і в будь-який момент через зсуви залізничні рейки можуть перевернутися, що призведе до масштабної аварії і людських жертв.

"Ще один момент, вони приблизно удвічі зменшили широту потоку, тим самим збільшивши швидкість течії, яка припадає якраз на основні опори. Це означає, що буде збільшений винос з-під опор мулів, напівтвердих глин та іншого, що серйозно впливає на стійкість цих опор", – додав російський інженер.

На його думку, залізничну частину мосту навряд чи коли-небудь запустять, адже навантажені поїзди будуть давати додаткове навантаження на опори.

"Потяги важкі, це не легкові машини. Завантажений поїзд важить приблизно 6 тис. т., ось підуть ці 6 тис. т. на дві опори, подивимося в який бік їх перекосить", – зазначив він.

Кримський міст NEWS.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Раніше на морській ділянці між Тузлинською косою в процесі опускання опори в воду впав один із залізничних прольотів Кримського мосту.

14 листопада в Криму при будівництві підходів до залізничної частини Кримського мосту були пошкоджені дві труби місцевої ТЕЦ.